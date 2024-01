Welche 3 Tech-Aktien sollten Anleger jetzt kaufen? Fondsmanager Jan Beckers, der mit seinen Produkten sogar Frank Thelen und Cathie Wood schlagen konnte, empfiehlt jetzt seine drei Favoriten und hat einen wichtigen Rat an Anleger.

BÖRSE ONLINE: Was sind aktuell Ihre drei Favoriten bei Tech-Aktien?

Jan Beckers: Wenn man in unsere Portfolios guckt, dann wird man sehen, dass wir beispielsweise die Nubank, die auch 2023 sehr, sehr gut performt hat, weiterhin hoch gewichtet haben. Wir glauben auch, dass mit Kaspi es ein spannendes Unternehmen gibt, was wahrscheinlich die wenigsten Anleger kennen. Das ist eine super App, die von den Nutzern 68 Mal im Monat für Transaktionen genutzt wird. Gleichzeitig eCommerce in seinem Land in Kasachstan dominiert. Sehr, sehr starke Mode insgesamt aufgebaut hat durch die Produktvielfalt aktuell auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn tradet und noch viel Wachstumspotenzial. Auch das ist spannend. Und wir bleiben auch dabei, dass wenn wir Ende des Jahres auf die Aktie gucken, wahrscheinlich auch ein Duolingo sich gut weiterentwickelt hat. Und wir haben kürzlich auch noch mal darüber gesprochen, dass wir uns ein Unternehmen namens Grindr ins Portfolio gelegt haben. Und Grindr ist eine Dating App für die homosexuelle Community und hat aus unserer Sicht auch sehr, sehr gute Geschäftschancen in 2024 und darüber hinaus für sich.

Und welche Tech-Trends sieht Jan Beckers noch für 2024? Und warum ist er besser als Frank Thelen und Cathie Wood?

Besser als Frank Thelen und Cathie Wood

Jan Beckers ist mit seinem Unternehmen BIT Capital einer der Fonds-Anbieter für Tech-Aktien und Krypto-Aktien. In unserem Artikel Bis zu 111 Prozent Rendite mit den besten Fonds der Welt - Und noch viel Potenzial für 2024 schrieben wir bereits, dass Jan Beckers mit seinen Fonds BIT Global Crypto Leaders mit der WKN A3CNGM, BIT Global Fintech Leaders und BIT Global Internet Leaders 30 die Liste der erfolgreichsten Fonds 2023 anführte. Dabei war er sogar besser als die Fonds und Produkte von Frank Thelen und Cathie. Darauf angesprochen und welche Tipps er Frank Thelen und Cathie Wood für eine bessere Performance geben würde, sagt Jan Beckers im Interview mit BÖRSE ONLINE:

"Also erst mal freut es uns, dass wir natürlich tatsächlich insbesondere auch im Vergleich mit Ark Invest etwa 200 Prozent mehr Rendite in den letzten fünf Jahren erzielen konnten. Das freut uns für uns und unsere Anleger. Ich würde aber jetzt nicht so weit gehen, den an der Stelle Tipps zu geben. Ich glaube, die sind selber lange genug dabei, um zu wissen, was sie machen und was sie nicht machen. Ich glaube, was uns in der Vergangenheit gegenüber Ark von Cathie Wood unterschieden hat: Wir haben immer konsequent, wenn Unternehmen teurer geworden sind, Gewinne mitgenommen und haben generell einen aktiveren Stil gehabt. Das heißt, wir haben nicht gesagt: Okay, wir glauben an ein Unternehmen und halten dann die nächsten 5 bis 10 Jahre daran fest. Sondern wir haben gesagt: Okay, wir glauben an dieses Unternehmen, aber wenn wir glauben, dass es gerade ein schlechtes Quartal vor sich hat, dann sind wir vielleicht auch mal eben nicht investiert und schichten dann eben um."

Welche Trends Jan Beckers jetzt vor allem im KI-Bereich sieht, welches dort die Gewinner-Aktien sein werden und welche 3 Kryptowährungen er für dieses Jahr empfiehlt

