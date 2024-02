Gerade erst hat die Novo Nordisk-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen überraschende Geschäftszahlen für 2023 und einen Ausblick ins Jahr 2024.

Mit 100,50 Euro erreichte die Aktie des Pharmaherstellers Novo Nordisk gerade erst ein neues Allzeithoch. Mit einem Wert von umgerechnet mehr als 450 Milliarden Euro stieg der Konzern zudem zwischenzeitlich zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas auf. Am Mittwoch veröffentlichte Geschäftszahlen untermauerten den guten Lauf der Aktie. Im letzten Jahr hatte der Konzern vor allem aufgrund des Hypes um seinen Appetitzügler Wegovy deutlich mehr verdient.

Konkret war der Erlös 2023 währungsbereinigt noch im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent gestiegen und hatte bei gut 232 Milliarden dänischen Kronen (ca. 31,2 Mrd Euro) gelegen. Damit traf der Konzern in etwa die Erwartungen am Markt. Der operative Gewinn war im Berichtszeitraum abseits von Wechselkurseffekten um 44 Prozent auf 102,6 Milliarden Kronen geklettert. Vor allem das US-Geschäft lief den Angaben zufolge sehr gut.

Was bringt das Jahr 2024 für Novo Nordisk?

Im Jahr 2024 will der Konzern nach eigenen Angaben deutlich zulegen, allerdings rechnet das Management um Chef Lars Fruergard mit etwas niedrigeren Wachstumsraten als noch 2023. Der Umsatz zu konstanten Wechselkursen solle um 18 bis 26 Prozent wachsen, für den operativen Gewinn rechnet Novo Nordisk in diesem Jahr mit einem währungsbereinigten Zuwachs um 21 bis 29 Prozent. Ein Wachstumstreiber könnte dabei auch eine mögliche Zulassung des Abnehm-Mittels Wegovy zur Prävention von Schlaganfällen und Herzinfarkten sein, die derzeit von der EU-Arzneimittelbehörde EMA geprüft wird. Ein neues Rekordhoch nach dem Rekordhoch scheint also nicht ausgeschlossen.

Mit Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Jetzt bis zu 11 Prozent Zinsen mit der Commerzbank – Aber kein Festgeld oder Tagesgeld

Oder: Microsoft-Aktie bringt die Entscheidung: Kommt am Markt der Abverkauf oder das nächste Rekordhoch?