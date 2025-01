Larry Fink, Chef des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, sieht hier jetzt eine attraktive Investmentgelegenheit mit niedrigen Bewertungen. Sollten Anleger diese historische Kaufchance jetzt nutzen?

Larry Fink, CEO des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, hält sich sonst eher bedeckt, was aktuell ein gutes Investment sein könnte oder nicht. Doch tatsächlich hat der Geldmanager auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ausnahmsweise sein Schweigen gebrochen und den Blick vieler Anleger auf eine interessante Investmentgelegenheit gerichtet.

Größter Vermögensverwalter der Welt sieht hier jetzt Investmentgelegenheit

So sagte Fink: „Ich glaube, es ist wahrscheinlich an der Zeit, wieder in Europa zu investieren.“ Seine These stützte der Vermögensverwalter insbesondere auf den Pessimismus, der überbordend in den Aktien dieser Region in den vergangenen Jahren eingepreist worden sei. Allerdings verwies der BlackRock CEO darauf, dass in Sachen der Kapitalmarktunion in Europa noch einiges getan werden müsse.

Denn aktuell läuft der Handel der Aktien in Europa nicht über eine zentrale Börse, wie die NYSE und NASDAQ in den USA, sondern eine Vielzahl von regionalen Handelsplätzen. Das macht ein Investment für viele ausländische Geldgeber aktuell noch unattraktiv.

So können Anleger die historische Kaufchance nutzen

Dennoch sieht Fink aktuell in Europa eine Investmentchance und Anleger, die hier einsteigen wollen, können jetzt von einem Kauf zu vergleichsweise niedrigen Bewertungen profitieren.

So liegt das aktuelle Index-KGV des iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (WKN: A0RPWG) lediglich bei 13,1 und die Dividendenrendite bei 3,75 Prozent. Beim S&P500 ist es dagegen eine Bewertung mit dem 21,8-fachen Gewinn und eine magere Ausschüttung von 1,4 Prozent.

