Geht die Hausse weiter? Ein historischer Indikator, der seit 1950 in 82 Prozent der Fälle richtig lag, schlägt jetzt wieder an. So könnten sich Aktien in der zweiten Jahreshälfte nun entwickeln

Nach einem schwierigen 2022 geht es dieses Jahr für die meisten großen Aktien-Indizes wieder bergauf. So liegen der S&P 500 oder der Nasdaq beide deutlich im Plus. Technisch gesehen befinden sie sich sogar in einem Bullenmarkt, da sie seit ihren Bärenmarkttiefs 2022 über 20 Prozent zulegten. In der ersten Jahreshälfte legte der S&P 500 15,9 Prozent zu.

Doch kann es in der zweiten Jahreshälfte nun so weitergehen? Einige Anleger fürchten sich vor einer Korrektur. Wie „The Motley Fool“ nun berichtete, schlägt aber derzeit ein Indikator an, der für eine Fortsetzung der Börsen-Hausse spricht. Es sei gesagt: Kein Börsen-Indikator ist mit hundertprozentiger Sicherheit verlässlich. Sie können jedoch viele nützliche Hinweise geben, wie es an den Börsen weitergehen könnte.

Geht es für Aktien weiter bergauf? Dieser Indikator schlägt an

Der Chef-Marktstratege Ryan Detrick von der Carson Group wies in einem Tweet darauf hin, dass es laut einem Indikator für den S&P 500 weiter bergauf gehen sollte. Denn: Wenn der S&P 500 das erste Halbjahr eine Performance von mindestens zehn Prozent erreichte, passierte es seit 1954 in 18 von 22 Fällen, dass der S&P 500 das Jahr im Plus beendete. Im Durchschnitt erzielte er im zweiten Halbjahr dann eine Rendite von 7,7 Prozent.

Da der S&P 500 bis Ende Juni dieses Jahr bereits 15,9 Prozent zulegte, können Anleger nach diesem Indikator für den Rest des Jahres also optimistisch sein. Dennoch ist der Indikator mit Vorsicht zu betrachten. Denn was 2023 besonders ist, ist, dass der Anstieg der Indizes nur auf wenige Aktien zurückzuführen ist. Das sind vor allem die Tech-Giganten, die vom derzeitigen KI-Hype profitieren.

