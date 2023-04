Diese Schnäppchenaktie mit 5,4 Prozent Dividendenrendite startete den Handel in den USA heute fünf Prozent billiger. Sollten Anleger die ohnehin schon günstige Aktie jetzt kaufen? Oder überwiegen hier die Risiken?

AT&T ist der größte Telekommunikationskonzern der Welt und überdies auch noch ein echter Hochdividendenwert. 5,4 Prozent an Ausschüttung gibt es in diesem Jahr für Anleger von einem Unternehmen, welches sich gerade in einer echten Transformation befindet und deswegen auch Kurschancen bietet.

Heute allerdings gibt es die ohnehin schon günstige Aktie nochmals mit einem deutlichen Abschlag, den Anleger nutzen könnten. Das ist der Grund dafür:

Hochdividendenaktie zum Schnäppchenpreis

So notiert die Aktie von AT&T ca. fünf bis sechs Prozent tiefer. Grund dafür sind vor allem die gemeldeten Quartalszahlen des Konzerns, die in dem Ohnehin angespannten Marktumfeld nicht gerade positiv aufgenommen wurden.



Eigentlich waren diese auf den ersten Blick im Rahmen der Erwartungen. So lag der Umsatz knapp unter den Schätzungen der Analysten von 30,2 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn mit EPS von 0,63 US-Dollar deutlich über den angepeilten 0,58 US-Dollar lag.

Problematisch nahm die Börse allerdings den Free Cashflow auf, der letztlich auch der Grund für den Abverkauf war. Hier wurden rund 1 Milliarde US-Dollar gemeldet, während Experten 3,2 Milliarden geschätzt hatten.

Übrigens: Lesen Sie nach diesem Artikel auch: Diese drei Dividendenaristokraten schütten noch im Mai Dividenden aus

oder: Riesen-Dividenden: Mehr als 8 Prozent Dividendenrendite bei diesen 23 deutschen Aktien



Jetzt zuschlagen?

Allerdings bleibt das Management trotz der schlechten Free Cashflow Zahlen sehr optimistisch und will das Jahresziel von 16 Milliarden US-Dollar Free Cashflow auch weiterhin erreichen. Dafür spricht vor allem das erstaunlich starke Nutzerwachstum.

Dementsprechend können sich Anleger die Aktie des ohnehin schon billigen (KGV 8) Telekommunikationsdienstleisters genauer anschauen. Die Aktie könnte nämlich im Zuge der aktuellen Marktverwerfungen sogar noch weiter, bis auf die starke Marke von 17 US-Dollar abtauchen und dann nochmal günstiger und zu einer höheren Dividendenrendite zu haben sein.

Trotzdem sollten sich Anleger aber natürlich auch der Risiken bewusst sein, denn das Unternehmen steckt trotz starkem Nutzerwachstum weiter in der Transformation. Investoren sollten deswegen nur bei einer entsprechend hohen Risikopräferenz investieren, haben dann aber auch hohe Chancen nach oben, sowohl was Kurs als auch die Dividende betrifft.

Übrigens: Wenn Sie auf der Suche nach spannenden Dividenden-Aktien sind, dann schauen Sie sich jetzt den brandneuen BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars Index an.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T Inc.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AT&T Inc..