Der Mai ist bekannt als Dividendenmonat und auch Dividendenaristokraten zahlen in diesem Monat kräftig. Doch diese drei Aktien sind nicht nur wegen ihrer Ausschüttung, sondern auch wegen ihres konservativen Geschäftsmodells interessant.

In schweren Zeiten brauchen Anleger konservative Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen, die schon so manchen Sturm überstanden haben. Was bietet sich also hier besser an als Dividendenaristokraten, die über 25 Jahre oder mehr ihre Ausschüttungen beständig, durch alle Krisen hindurch, gesteigert haben.

Diese drei Dividendenaristokraten schütten noch im Mai Dividende aus

Umso besser ist es dazu, wenn sie im Dividendenmonat Mai noch saftige Dividenden ausschütten und Anlegern so gleich wieder Cash in die Kassen spülen. Diese drei spannenden Dividendenaristokraten schütten noch im Mai an Anleger aus und sind auch ansonsten sehr interessant:

Walmart (Dividendenrendite: 1,54 Prozent)

Der erste spannende Wert ist dabei der Einzelhändler Walmart. Das Unternehmen mit dem meisten Umsatz auf der Welt wird am 04.05. Ex-Dividende gehandelt und wird gegen Ende des Monats seine Ausschüttung an Investoren zahlen.

Doch auch ohne Dividende ist das Unternehmen sehr spannend, da das konservative Geschäftsmodell des Einzelhandels es Walmart ermöglichen dürfte, auch ohne große Einbußen durch die Krise zu kommen. Denn hier werden Grundbedürfnisse von Konsumenten abgedeckt.

Caterpillar (Dividendenrendite: 2,16 Prozent)

Ebenfalls interessant könnte aber auch Caterpillar sein. Der Baumschienenhersteller dürfte in einer Rezession eigentlich in einige Probleme kommen. Doch durch die Stimmuluseffekte in den USA und die Bauprogramme der Regierung könnte sich hier aber ein Sondereffekt ergeben, der die Aktie durch die Krise trägt.

Dividende gibt es zusätzlich auch, nämlich um den 19.05. herum. Wer diese allerdings erhalten will, der muss schnell sein, denn die Aktie wird bereits Ende April Ex-Dividende gehandelt.

Procter & Gamble (Dividendenrendite: 2,49 Prozent)

Ähnlich schnell müssen Investoren bei Procter&Gamble sein, die ebenfalls schon im April Ex-Dividende gehandelt werden und die Ausschüttung um den 15.05. herum bei Investoren eingehen lassen.

Spannend ist die Aktie aber vor allem wegen des Basiskonsumansatzes und dem breiten Markenportfolio des Konzerns, welches das Unternehmen auch in einer Rezession sicher durch die Krise bringen dürfte.

