Mit diesen Gold- und Silber-Minen-Aktien können Anleger hohe Dividenden verdienen. Worauf es dabei zu achte gilt und welche super Chancen es aktuell gibt.

Der deutsche Gold-Experte Markus Bußler verrät im Interview auf dem neuen BÖRSE ONLINE Youtube-Kanal, welche Chancen aktuell Goldminen-Aktien und Silberminen-Aktien bieten.

Denn Markus Bußler sagt: "Die Asset-Manager rund diesen Planeten und die Generalisten, die alles kaufen können, die haben vergessen, dass es Minenaktien gibt. Insbesondere Gold- und Silberminen-Aktien. Und die sind momentan dermaßen untergewichtet, dass wenn diese Aktien mal ins Laufen kommen, die erst mal zukaufen müssen. Und wenn so was ins Laufen kommt, so eine Assetklasse, dann kommen ja auch so was wie Trendfolger, irgendwelche Algorithmen, die kaufen."

Zudem seien auch die Dividendenrenditen aktuell sehr hoch, weil eben diese Aktien auf Gold und Silber so unterbewertete sind. Bußler folgert: "Und wenn wir uns die historische Bewertung bei der Dividendenrendite anschauen, dann sehen wir bei den großen Produzenten Dividendenrenditen von drei bis vier Prozent. Das hat es in der Geschichte in der Konstanz, wie wir es in den letzten Quartalen gesehen haben, noch nicht gegeben. Dazu kommt, dass die Bilanzen sauber sind. Ich habe letzte Woche mit Mark Brüssel gesprochen, einem Chef von Barrick Gold. Und er sagte, wir möchten unsere Nettoverschuldung eigentlich so bei null belassen. Zwar gibt es etwas Neuverschuldung wegen eines großen Projektes in Pakistan, aber so grundsätzlich ist unser Ziel, dass die Nettoverschuldung ungefähr bei null liegt. Und das muss man sich mal vorstellen. Denn Barrick Gold ist so 2015 noch mit einer Nettoverschuldung von 12 Milliarden Dollar umhergeheiert."

Niedrige KGVs und hohe Dividenden bei Gold- und Silberminen-Aktien

Zudem verrät Markus Bußler, dass die Konzernchefs der großen Minen-Aktien sehr gewissenhaft vorgegangen seien. Es habe keine verrückten Käufe oder zu ambitionierte Projekte gegeben. Bußler: "Die Konzernchefs waren sehr, sehr vernünftig gewesen. Sie haben eine relativ gute Haushaltsdisziplin gehabt und deshalb sind die Minenaktien so günstig. Natürlich wird irgendwann mal wieder der Fokus in Richtung Wachstum kommen, weil es ein bisschen vernachlässigt worden ist. Nur im Moment habe ich hohe Dividenden. Und ich habe Aktienrückkaufprogramme am laufen und ich habe Bewertungen, die wirklich noch günstig sind. Zwar ist beim Kurs-Gewinn-Verhältnis so ein bisschen Vorsicht geboten, weil wir alle nicht wissen, wo denn der Goldpreis im nächsten Jahr im Durchschnitt der zwölf Monate liegen wird. Denn den Durchschnittspreis bräuchten wir letzten Endes um die KGVs ausrechnen zu können. Aber wenn wir uns die Cashflows anschauen, die Free Cashflows von den Unternehmen, dann sind die wirklich stark und ich glaube, darauf kann man aufbauen."

Welche Minen-Aktien Markus Bußler jetzt konkret empfiehlt, wie hoch die die Kursziele bei Gold und Silber ansetzt, um welche überraschende Rolle China jetzt beim Gold einnimmt, dass sehen Sie jetzt in unserem neuen Video.

