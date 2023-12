Der riesige US-Vermögensverwalter VanEck verrät nicht, wie hoch Bitcoin und Kryptowährungen steigen. Aber die Experten sagen, wann das Rekordhoch kommen soll. Und damit können Anleger jetzt rechnen.

„Bitcoin wird im vierten Quartal 2024 ein Allzeithoch erreichen, angetrieben durch hohe Volatilität und zunehmende Beweise für die Ablehnung der wachstumsfeindlichen Agenda der Grünen Lobby“, sagte VanEck in einer Anlegermitteilung.

Und weiter sagt VanEck: „Wir gehen davon aus, dass der Bitcoin-Preis am 9. November ein Allzeithoch erreichen wird, auf den Tag genau drei Jahre nach seinem letzten Allzeithoch“, prognostizierte das Unternehmen.

Aktuell liegt das Rekordhoch des Bitcoin bei rund 69.000 Dollar. VanEck verrät allerdings nicht, wie hoch Bitcoin und Kryptowährungen steigen werden und ob sie meinen, dass die 69.000 Dollar im vierten Quartal nächsten Jahres erreicht werden oder ob das absolute Allzeithoch des nächsten Zyklus dann fällt. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Das sollten Anleger jetzt mit Bitcoin und Kryptowährungen machen

www.tradingview.com Bitcoin

Im obigen Chart von Tradingview sehen Anleger den Bitcoin seit Sommer. Die starke Rallye wurde durch den Ausbruch aus dem jahrelangen konsolidierenden Dreieck befeuert. Nun brach der Bitcoin auch noch aus dem Aufwärtskanal aus und testete nun die obige aufsteigende Linie. Zudem wurde er jetzt hart am 0,5er Fibonacci-Level bei rund 42.000 Dollar zurückgewiesen. Allgemein können Anleger, die bereits länger investiert sind und auf hohen Gewinnen sitzen, beim 0,5er Level (etwa 42.000 Dollar) und beim 0,68er Level (etwa 48.000 Dollar) Teilgewinne mitnehmen. Denn hier besteht großes Rückschlagspotenzial. Wer aber weiter langfristig denkt, der kann weiter leicht per Sparplan zukaufen. Setzen Sie dafür auch auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index. Seit Auflage im Dezember 2022 hat der Index mehr als 100 Prozent erwirtschaftet und setzt dabei auf 10 große Coins.

Übrigens, deswegen erwartet VanEck, dass der Bitcoin im vierten Quartal 2024 sein Rekordhoch erreicht: "In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wird Bitcoin eine Sorgenmauer in Präsidentengröße erklimmen. Der Prozentsatz der Weltbevölkerung, die an Parlaments- und Präsidentschaftswahlen teilnimmt wird im Jahr 2024 ein Allzeithoch von über 45 % erreichen. Dieses hohe Niveau wichtiger Wahlen verheißt hohe Volatilität und die Aussicht auf erhebliche Veränderungen."

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.