Unternehmensprofil

Die AbbVie Inc. ist ein Biopharmazie-Konzern, der sich auf die Entwicklung neuer Therapien für chronische Krankheiten fokussiert hat. Das weltweit agierende Unternehmen vermarktet ein umfassendes Produktportfolio, das laut dem Unternehmen führende Positionen in den therapeutischen Schlüsselbereichen Immunologie (u.a. rheumatische Arthritis), hämatologische Onkologie (u.a. Brustkrebs), Schönheitsmedizin, zentrales Nervensystem (u.a. Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose), Augenheilkunde und Gynäkologie (u.a. Endometriose) einnimmt. Die Medikamenten-Pipeline ist gefüllt mit zahlreichen Wirkstoffen in Phase-II- und Phase-III-Studien. Der Konzern berichtet über ein einziges globales Geschäftssegment, das sich der Erforschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf innovativer Medikamente und Therapien widmet. AbbVie ist Anfang 2013 aus dem 1888 von Wallace Abbott in Chicago gegründeten Gesundheitskonzern Abbott hervorgegangen.

Offizielle Webseite: www.abbvie.com