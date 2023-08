Den wenigsten ist es bewusst – IBM ist schon seit mehr als zehn Jahren im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig. So gewann damals die KI mit Namen Watson von IBM die bekannte US-Quizshow „Jeopardy“. Mit dem Verkaufsstart der neuen KI-Plattform WatsonX AI dürfte weiteres Wachstum generiert werden. So sollten Anleger handeln.



Bei WatsonX AI handelt es sich um eine KI- und Datenplattform, mit der Unternehmen ihr Geschäft potenzieren können. So können beispielsweise Marketing-E-Mails anhand weniger Daten erstellt werden, Kundenbeschwerden klassifiziert und komplexe gesetzliche Dokumente zusammengefasst werden.



Konzernumbau trägt Früchte

Seitdem Arvind Krishna als CEO die Geschäfte von IBM lenkt, arbeitet der Manager daran den Konzern umzubauen. So wurde beispielsweise die IT-Service Sparte abgespalten, da diese jede Menge Substanz absorbierte. IBM konzentriert sich vermehrt auf die Geschäftsfelder, die mehr Wachstum und mehr Ertrag bringen, wie leistungsfähige High-End-Hardware. Nächster Wachstumstreiber könnte die KI WatsonX AI werden. So möchte beispielsweise der deutsche Softwareriese SAP die KI von IBM integrieren.



ibm

Dividende als Bonbon

IBM schüttet in der Regel vierteljährlich Dividenden aus. In den letzten 27 Jahren wurden die Dividenden kontinuierlich gesteigert. Durchschnittlich wurden diese in den letzten zehn Jahren um 6,3 Prozent erhöht. Mit Überschreiten der 200-Tage-Linie wurde jüngst ein Kaufsignal ausgelöst. Auf aktuellem Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,60 Prozent.



Fazit IBM ist hochinteressant und dürfte die Profitabilität dank der neuen KI-Technologie weiter verbessern. Zusätzlich ist die Aktie mit einem KGV von 14 günstig bewertet. Es spricht einiges dafür, dass Technologie-Aktien im August und September weiter konsolidieren. Daraus könnte sich für Anleger eine Gelegenheit ergeben bei Kursen um 120 Euro ein paar IBM-Stücke einzusammeln.

