Solidvest, die Vermögensverwaltung von Dr. Jens Ehrhardts DJE Kapital, bietet aktuell 500 Euro Neukundenbonus bei einer Anlage von 10.000 Euro. Doch was kann diese Vermögensverwaltung und in welche Aktien investieren die Experten?

In rund 30 Aktien und 20 Anleihen legen die Experten von Solidvest, des Robo Advisors von DJE Kapital, an. Tatsächlich kann die digitale Vermögensverwaltung aus dem Hause von Dr. Jens Ehrhardt aber auch in defensiven Szenarien mehr Cash halten. Und das Beste für Anleger ist jetzt: Bis zum 30.04. gibt es einen Neukundenbonus in Höhe von 500 Euro. Und so sichern Sie sich diesen Bonus:

In Aktien anlegen wie Dr. Jens Ehrhardt und Bonus sichern

Denn Solidvest schreibt selbst: "Investieren Sie mindestens 10.000€ bis zum 30.04.2024 mit Solidvest, der Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und sichern Sie sich Ihren 500€ Neukundenbonus." Hier geht es direkt zur Aktion.

Das Besondere bei Solidvest: Der Robo Advisor macht die Vermögensverwaltung auch für Privatanleger elegant und kostengünstiger zugänglich, dennoch fließt hier auch die Expertise des professionellen Aktien-Research der DJE Kapital AG ein. Denn 12 Analysten managen die Portfolios aktiv. So gibt es eine Verbindung von Technologie und menschlichem Know How.

So funktioniert der Robo Advisor Solidvest

"Ihr Portfolio ist das Ergebnis eines strikten Investmentprozesses, der sowohl die professionelle Zusammenstellung Ihrer Wertpapiere als auch die fortlaufende Risikosteuerung gewährleisten soll. Die Anlageentscheidungen treffen die Experten der DJE", schreibt Solidvest selbst. Dabei werden in über 500 Gesprächen mit Unternehmen pro Jahr die Erkenntnisse gefiltert, von spezialisierten DJE-Experten analysiert und am Ende vom Mensch entschieden, ob und wie investiert wird.

War die Vermögensverwaltung so früher nur vermögenden Kunden zugänglich, machen Robo Advisor wie Solidvest diese Art des Geldanlegens für fast jeden Anleger möglich. Schon ab 10.000 Euro können Anleger so auf die Experte aus dem Hause von Dr. Jens Ehrhardt zugreifen und aktuell einen Neukundenbonus in Höhe von 500 Euro einstreichen.

