Diese fünf Aktien bieten in dieser Woche satte Dividendenausschüttungen für ihre Anleger. Doch wer noch etwas von der attraktiven Zahlung abbekommen möchte, der muss entsprechend schnell sein.

Wie in jeder Woche gehen auch in den kommenden Tagen einige spannende Aktien Ex-Dividende. Das Feld ist allerdings Anfang Februar deutlich geringer, sodass nur wenige Hochdividendenaktien ihren Ausschüttungstermin haben.

Doch wer etwas von diesen wenigen Zahlungen abhaben will, der muss schnell sein, denn nur Anleger, die die jeweiligen Papiere am richtigen Tag halten, haben auch einen Anspruch auf die Dividende.

Bis zu 10% Dividendenrendite mit diesen Aktien

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Realty Income – Ex-Dividende: 03.02.2025 – Dividendenrendite: 5,6 Prozent

Kinder Morgan – Ex-Dividende: 03.02.2025 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Bradesco – Ex-Dividende: 04.02.2025 – Dividendenrendite: 10,0 Prozent

Telia – Ex-Dividende: 06.02.2025 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Heritage Commerce – Ex-Dividende: 06.02.2025 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Auf die folgende Aktie lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Realty Income

Denn Realty Income ist nicht nur als Monthly Dividend Company und Dividendenaristokrat ein spannendes Investment, sondern auch, weil die Aktie entsprechende Kurschancen bietet. Diese resultieren vor allem aus den weiterhin hohen Zinsen (besonders am langen Laufzeitende) in den USA, da hierdurch die Finanzierung von Immobilien schwierig und die jeweiligen Preise geringer sind.

Doch sollte es zu einer Senkung der Kapitalkosten kommen, besteht die Chance, dass Realty Income zusammen mit dem eigenen Immobilienvermögen aufwertet. Bis es so weit ist, können sich Anleger mit der attraktiven Dividendenrendite von 5,6 Prozent vertrösten.

