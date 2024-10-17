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Kinder Morgan

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WKN A1H6GK
ISIN US49456B1017
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,66 18,47 16,94 15,10 15,33
    Nettogewinn (Mrd) 3,49 3,54 3,16 2,72 2,49
    Gewinn/Aktie 1,54 1,53 1,37 1,17 1,06
    Dividende/Aktie 1,22 1,19 1,17 1,15 1,13
    Rendite (%) 3,79 3,70 4,26 4,20 6,41
    KGV 20,92 20,77 20,07 23,42 16,64
    KUV 3,91 3,92 3,61 4,03 2,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Kinder Morgan, Inc. ist das größte Strom- und das drittgrößte Energieunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an oder betreibt mehr als 80.000 Meilen Rohrleitungen und über 140-Terminals. Die Rohrleitungen transportieren Erdgas, raffiniertes Mineralöl, Erdöl, Kondensat, CO2 und andere Produkte. Die Terminals speichern Erdölprodukte, Ethanol und Chemikalien und verarbeiten solche Produkte wie Kohle, Petrolkoks und Stahl. Am 10. Februar 2011 benannte sich das Unternehmen um von einer Delaware LLC genannten Kinder Morgan Holdco LLC zu einem Delaware-Unternehmen mit dem Namen Kinder Morgan, Inc. und ihre herausragenden Einheiten wurden in Klassen des Grundkapitals umgewandelt. Am 16. Februar 2011 hatte Kinder Morgan den Börsengang abgeschlossen.

    Offizielle Webseite: https://www.kindermorgan.com

    Aktionärsverteilung