Unternehmensprofil

Kinder Morgan, Inc. ist das größte Strom- und das drittgrößte Energieunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an oder betreibt mehr als 80.000 Meilen Rohrleitungen und über 140-Terminals. Die Rohrleitungen transportieren Erdgas, raffiniertes Mineralöl, Erdöl, Kondensat, CO2 und andere Produkte. Die Terminals speichern Erdölprodukte, Ethanol und Chemikalien und verarbeiten solche Produkte wie Kohle, Petrolkoks und Stahl. Am 10. Februar 2011 benannte sich das Unternehmen um von einer Delaware LLC genannten Kinder Morgan Holdco LLC zu einem Delaware-Unternehmen mit dem Namen Kinder Morgan, Inc. und ihre herausragenden Einheiten wurden in Klassen des Grundkapitals umgewandelt. Am 16. Februar 2011 hatte Kinder Morgan den Börsengang abgeschlossen.

Offizielle Webseite: www.kindermorgan.com