Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Infineon. Wird der Halbleiter-Wert der nächste große Dauerbrenner im DAX?

Halbleiter sind eines der großen Trendthemen an der Börse und auch im DAX befindet sich mit Infineon ein Konzern, welcher genau diesen Sektor bespielt. Doch wie sind die Zukunftsaussichten für das Unternehmen und könnte der Hidden Champion aus Deutschland zum nächsten Geheimtipp werden?

Infineon: Gute Quartalszahlen

Infineon ist bereits seit den Zeiten des neuen Marktes an der Börse, doch nie schienen die Zeiten für Halbleiterproduzenten so gut wie jetzt zu sein. Nicht nur die Nachfrage nach Chips steigt kräftig, sondern auch Investoren schmeißen ihr Geld der Branche hinterher.

Infineon kann dazu allerdings auch gute Zahlen liefern. Am Donnerstag meldete das Unternehmen nämlich Quartalszahlen, worauf die Aktie mit einem deutlichen Plus von vier Prozent regierte. Zwar verbuchte das Unternehmen dabei einen Umsatzrückgang von 4,14 Milliarden Euro auf 3,95 Milliarden Euro, doch zeigte es in den einzelnen Segmenten operative Stärke und konnte die Gewinnschätzungen halten.

Vor allem die Bereiche Automobile und erneuerbare Energien wuchsen kräftig, während niedrigermargige Bereiche wie Chips für PCs oder Smartphones weiter absanken.

Wachstum intakt?

Hier liegt auch die große Wachstumshoffnung für das deutsche Unternehmen, welches aber natürlich auch die hohen Energiepreise und die Konkurrenz aus den USA und Asien zu spüren bekommt. Wichtig dürfte für die Zukunft des Unternehmens deswegen vor allem die globale Nachfrage nach Chips sein.

Allerdings mehren sich hier die Stimmen, dass dem Chip-Sektor eventuell ein Schweinezyklus bevorstehen könnte. Durch den massiven Kapazitätsausbau in allen Bereich, sowie eine anstehende Rezession könnte sich hier kurzfristig ein toxischer Mix für alle Aktien der Branche ergeben.

Langfristig denken

Deswegen heißt es für Investoren hier langfristig denken. Vor allem im Jahr 2023 könnte die Aktie noch starken Schwankungen unterliegen, auch wenn das Unternehmen die Prognose für das Jahr leicht anheben konnte.

Darum können Anleger vielleicht sogar noch einen passenden Einstiegszeitpunkt abwarten, sollten aber definitiv einplanen, den Wert eventuell mehrere Jahre halten zu müssen, bevor der Aktienkurs die Geschäftsentwicklung angemessen abbildet.

