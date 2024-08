Verfügen Politiker über Insider-Wissen, welches sie an der Börse für Outperformance nutzen? Die geheimen Aktienkäufe von US-Politikern und ihre Auswirkungen zeigen, wie spezielle ETFs eine Überrendite erzielen können. Auf welche 3 Aktien Anleger jetzt besonders achten sollten.

Seit einiger Zeit sorgen die Aktienkäufe und -verkäufe von US-Politikern für Aufsehen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass einige Politiker und deren Angehörige durch gezielte Investitionen eine signifikante Outperformance gegenüber dem Markt erzielen konnten. Deswegen bezeichnen sie US-Journalisten bereits als die besten Trader der Welt. Dies führte zur Schaffung spezieller ETFs, die auf den Portfolios dieser Politiker basieren. Was steckt dahinter?

Mit diesen ETFs profitieren Anleger von den Käufen der Politiker

In den USA wurden ETFs aufgelegt, die die Aktienkäufe von Demokraten und Republikanern nachbilden. Besonders auffällig ist der "Unusual Whales Democratic ETF", der seit seiner Auflage im Jahr 2023 eine Rendite von rund 50 % erwirtschaften konnte, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum um 36 % stieg. US-Journalisten bezeichnen Politiker daher oft als die besten Trader der Welt. Diese ETFs sind jedoch nicht in Deutschland handelbar, was sie für europäische Anleger schwer zugänglich macht. Auffällig ist, dass die ETFs der Demokraten stärker performen als die der Republikaner. Dies könnte daran liegen, dass die Demokraten derzeit die Regierungsverantwortung innehaben und daher von Insiderinformationen profitieren.

Diese Aktien könnten jetzt besonders von Trump profitieren

Ein prominentes Beispiel ist Nancy Pelosi und ihr Ehemann Paul Pelosi. Letzterer kaufte Aktien von Nvidia, kurz bevor ein Exportverbot nach China angekündigt wurde, was den Kurs der Aktie abstürzen ließ. Ähnlich verhält es sich bei anderen Politikern, deren Familienmitglieder Aktien kaufen und verkaufen, was den Verdacht auf Insiderhandel nährt. Auch der "Unusual Whales Republican ETF" zeigt interessante Einblicke. Obwohl er seit Auflage nur 20 % Plus gemacht hat und somit den S&P 500 nicht schlagen konnte, deutet sich eine Veränderung an. Mit einem möglichen erneuten Wahlsieg von Donald Trump könnten republikanische Aktien an Wert gewinnen. Die Portfolios dieser ETFs sind vielfältig und umfassen große Namen wie Nvidia, Microsoft und JPMorgan Chase.

Welche Aktien sich konkret in den ETFs befinden und welche 3 Aktien jetzt besonders stark von einem möglichen Präsidenten Trump profitieren dürften, das erfahren Sie im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

