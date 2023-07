Dass Totgesagte länger leben, zeigt sich bei den Quartalszahlen des Chipherstellers Intel. Diese überraschenden Ergebnisse konnte das Unternehmen präsentieren und so geht es jetzt mit der Aktie weiter.

Immer wieder wurde Intel als sterbender Riese bezeichnet und spätestens seit der Dividendenkürzung und dem Verlust des Status eines Dividendenaristokraten sind viele Anleger davon überzeugt, dass sich das Unternehmen nie wieder erholen wird.

Allerdings zeigen die am Donnerstagabend veröffentlichen Quartalszahlen von Intel ein ganz anderes Bild.

Nach Quartalszahlen zurück von den Toten

Denn der Halbleiter-Riese Intel ist im vergangenen Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hofft auf deutlich bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Unterm Strich gab es schwarze Zahlen von 1,48 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 454 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel unterdessen erwartungsgemäß um 15 Prozent auf 12,95 Milliarden Dollar.

Ein großer Unterschied zu den vergangenen beiden Quartalen mit hohen Verlusten und Umsatzeinbrüchen war, dass sich die Talfahrt in Intels Geschäft mit PC-Prozessoren verlangsamte. Die Erlöse des Bereichs sanken im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal war der Umsatz mit dem allgemeinen Rückgang der PC-Verkäufe um 38 Prozent eingebrochen. Für das zweite Halbjahr geht Intel von einer Erholung aus.

Die Intel-Prognosen für den Umsatz und das Ergebnis pro Aktie im laufenden Quartal übertrafen dazu noch ebenfalls die Erwartungen der Analysten, nachdem bereits Umsatz und Gewinn über dem Konsens gelegen hatten. Die Aktie legte deshalb im nachbörslichen Handel am Donnerstag um gut acht Prozent zu.

Wie geht es jetzt weiter?

Damit zeigte sich eine sehr positive Entwicklung bei dem operativen Turnaround von Intel. Zusätzlich wurden im Analystencall noch spannende Details zu dem neuen Auftragsfertigungsbereich geklärt.

Gerade dieser hat das Potenzial für Intel zu einer Goldgrube zu werden, da laut Gerüchten sogar Deals mit den Konkurrenten Nvidia und AMD im Raum stehen.

Die Aktie dürfte unterdessen ihre Erholung fortsetzen und die Marke von 40 US-Dollar ins Visier nehmen.

Seit der letzten Emphelung der Aktie in der Börse Online am 30.06. sind Anleger übrigens bereits 10 Prozent im Plus und der Titel wird auch weiterhin zum Kauf empfohlen.

Mit Material von dpa-afx

