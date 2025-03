An den Börsen ist die Stimmung aktuell unruhig, doch steht das Schlimmste Anlegern womöglich erst noch bevor? Ein Brancheninsider hat kürzlich eine düstere Prognose für den Markt getätigt.

KI war seit dem Launch von ChatGPT im Jahr 2022 das Hype-Thema an den Börsen und hat für massive Kursgewinne gesorgt. Doch nun hat ein Insider vom chinesischen Tech-Konzern Alibaba davor gewarnt, dass sich die Märkte deswegen in einer Blase befinden könnten.

Düstere Prognose eines Insiders für den Markt

So sprach Joe Tsai, Vorstandsvorsitzender von Alibaba, davon, dass sich in den USA eine KI-Blase gebildet haben könnte. Nach der Einschätzung des Brancheninsiders würden die Unternehmen massive Investitionen tätigen, die komplett am Bedarf des Marktes vorbeigehen, da Künstliche Intelligenz aktuell noch wenig Anwendung und Nachfrage erfährt.

„Die Leute reden von 500 Milliarden Dollar, mehreren hundert Milliarden Dollar. Ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist. Ich denke, die Leute investieren in gewisser Weise schon im Vorfeld der aktuellen Nachfrage“, sagte er weiter, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Tsai stufte diese Entwicklungen als sehr beunruhigend ein und warnte vor einer Blasenbildung. Allerdings hat Alibaba selbst mehr als 50 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr in KI und Cloud-Computing investiert.

Ist der Markt mitten in einer Blase und platzt bald?

Geht es also nach Tsai, so könnte der massive Hype um KI, der den Markt in den vergangenen Jahren getragen hat, jetzt zum Verhängnis für die Kurse werden.

Dabei ist er übrigens nicht der Einzige, der vor einer Blase an den Märkten warnt. Kürzlich hat sich dazu auch ein bekannter Milliardär mit einer düsteren Prognose geäußert: Milliardär warnt vor Super-Blase an den Märkten – Darum soll der Crash kommen

