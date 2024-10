Über 80 Prozent Upside versprechen im Schnitt Analysten bei der Wasserstoff-Aktie von Plug Power. Trotzdem könnte jetzt der falsche Zeitpunkt sein, um auf ein Comeback des Titels zu hoffen.



Auf dem Papier hat Plug Power alle Zutaten, um ein erfolgreiches und wachstumsorientiertes Unternehmen zu sein. Der Wasserstoff-Spezialist setzt auf den Ausbau eines Energieträgers, der einen wichtigen Beitrag zur CO2-Emissionsfreiheit bis zum Jahr 2050 leisten könnte. Und auch Vertrauen in den Konzern ist noch da.

Zuletzt hatte die norwegische Norges Bank ihre Plug Power-Anteile um acht Prozent auf weit über 69 Millionen Aktien aufgestockt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Wertpapier liegt unterdessen mit 4,09 US-Dollar mittelfristig sogar fast eine Verdopplung nahe. Nur: Genutzt hat dieses Potenzial dem Unternehmen bis heute nichts.



Plug Power ist seit langem nicht rentabel

Seit dem Jahr 1999 ist die Aktie von Plug Power an der Börse. In den 25 darauffolgenden Jahren ist es dem Unternehmen aber nie gelungen, zu einer rentablen Firma zu werden. Das setzt sich auch im Jahr 2024 fort. Im ersten Halbjahr verzeichnete Plug Power einen Nettoverlust von 558 Millionen US-Dollar. Das ist über 100 Millionen US-Dollar mehr als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor.

Das Unternehmen investiert derzeit viel in den Ausbau seines Ökosystems – und verbrennt damit seine Bargeldbestände, die Ende Juni nur noch bei einer Milliarde US-Dollar lagen. Im Juni 2023 waren es noch 500 Millionen US-Dollar mehr gewesen.



Ist bei Plug Power die Trendwende noch zu schaffen?

Nach so vielen Enttäuschungen ist es verständlich, dass Anleger nicht mehr an den Turnaround glauben. Ganz unmöglich ist eine Trendwende aber nicht. Plug Power selbst geht davon aus, dass noch im Laufe dieses Jahrzehnts ein ordentlicher Wachstumsschub folgen könnte. Bis zum Jahr 2030 will der Konzern einen Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar erreichen und damit unter Umständen eine Bruttomarge von 35 Prozent erzielen.

Damit wäre man dann mehr als profitabel. Nur, bis zu diesem Zeitpunkt muss die Aktie erstmal überleben. Und auch dann muss die Nachfrage nach Wasserstoff tatsächlich sehr stark ansteigen. Das dürfte für die meisten Börsianer zu viel Spekulation und Risiko sein. Der Zug ist für Plug Power also noch nicht gänzlich abgefahren, viel Zeit zum Einsteigen bleibt dem Titel aber auch nicht mehr.

