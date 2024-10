Von Siemens über Infineon bis zur Allianz und mehr: Sind diese DAX-Aktien für Anleger jetzt absolute Pflichtkäufe? Zumindest würden fast alle Analysten, die die Aktien beobachten, derzeit bei diesen Titeln zuschlagen.



Geht man nach der Jahresperformance im DAX, dann stehen momentan Aktien wie die von Siemens Energy oder Rheinmetall an der Spitze, die teilweise über 100 Prozent im Plus liegen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Titel auch bei Analysten die ersten Plätze belegen, wenn es darum geht, welche Aktien Anleger jetzt kaufen sollten. Stattdessen dürften Börsianer teilweise überrascht sein, was bei den Finanz-Analysten hoch im Kurs steht.



Nur eine deutsche Aktie erreicht die 100 Prozent

Unter den DAX-Aktien gibt es einige Vertreter, die laut dem Analysebarometer auf „boerse.de“ bei Analysten hohe Zustimmungswerte und eine Kaufempfehlung erhalten. Aber mit Siemens kann derzeit nur ein Papier alle 20 Banken überzeugen, deren Bewertung in das Börsenbarometer einfließen. Nah an die 100 Prozent „Kaufempfehlung“ kommen aber noch ein paar andere Papiere. 95 Prozent der Analysten würden Aktien der Deutschen Bank, Merck KGaA und Vonovia ins Portfolio legen, für 90 Prozent reicht es bei Infineon, Deutsche Telekom, E.on, SAP und etwas überraschend: Mercedes-Benz – trotz kriselnder Auto-Branche. Von den bisher genannten Werten hat übrigens keiner auch nur eine Verkaufsempfehlung erhalten.



80 Prozent der Analysten würden Allianz-Aktien kaufen

80 Prozent der Analysten würden sich sofort die Papiere der Allianz, Fresenius und RWE ins Depot legen, Daimler Truck kommt als zweitbeste Autoaktie in dem Ranking sogar auf 85 Prozent. Dahinter folgen mit Werten von 75 Prozent und darunter dann auch Aktien wie Rheinmetall. Nur mehren sich dort dann auch die Verkaufsempfehlungen, während in den zuvor genannten Prozentbereichen niemand verkaufen. In Zukunft kann sich das natürlich ändern, bei vielen der genannten Titel handelt es sich aber um etablierte Unternehmen, die schon seit Jahren an der Börse abliefern. Für Anleger kann sich ein Blick auf die Papiere also lohnen.

