Die Korrektur an den Börsen scheint zum aktuellen Zeitpunkt bereits vorbei zu sein, doch die Experten von J.P. Morgan sind sich da nicht so sicher. Jetzt warnt einer der führenden Marktstrategen aus der Großbank Anleger an der Börse.

In den vergangenen Wochen sind die Märkte ordentlich unter Druck geraten. Wegen der Aussicht auf nicht fallende Zinsen hat es einen Rücksetzer im S&P500, MSCI World & Co. gegeben. Doch trotz dieses Abverkaufs warnt J.P. Morgan jetzt Anleger, den Rücksetzer noch nicht als Kaufgelegenheit zu nutzen.

Davor warnt J.P. Morgan jetzt Anleger

Denn laut dem Kapitalmarktexperten Marko Kolanovic, der gleichzeitig der Chefstratege von J.P. Morgan ist, könnte es an den Märkten noch deutlicher bergab gehen. So verwies er in einer neuerlichen Studie auf die anstehenden Quartalszahlen, die bei enttäuschenden Ergebnissen für einen Abverkauf sorgen dürften.

„Darüber hinaus gehen wir jedoch davon aus, dass der Ausverkauf noch weitergehen wird“, sagte er. „Wir sind nach wie vor besorgt über die anhaltende Selbstzufriedenheit bei den Aktienbewertungen, eine anhaltend zu hohe Inflation, eine weitere Neubewertung der Fed und einen Gewinnausblick, bei dem die implizite Beschleunigung (der Erträge) in diesem Jahr zu optimistisch ausfallen könnte.“

Dementsprechend sind sinkende Kurse für den Strategen im Rahmen des Möglichen.

Ist die Korrektur an den Börsen noch lange nicht vorbei?

Allerdings stellt sich für Anleger die Frage: Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario eigentlich?

Während Kolanovic in den vergangenen zwei Jahren häufig zu Unrecht vor einem deutlichen Rücksetzer an den Märkten gewarnt hat, könnte der Experte nun recht behalten. Tatsächlich melden sich inzwischen mehr und mehr Analysten zu Wort, die insbesondere wegen den immer weiter aufgeschobenen Zinssenkungen der Fed, eine Enttäuschung unter Anlegern prognostizieren.

Folglich ist nach dem bisherigen Rückgang um fünf Prozent ein zweistelliger Sturz durchaus im Rahmen des möglichen. Anzeichen für einen regelrechten Crash wie in der Finanzkrise gibt es dagegen nicht, was die Korrektur kaufenswert macht. Lesen Sie dazu mehr im folgenden Artikel.

