Plug Power war eine der heißesten Wetten der letzten Jahre, ist in 2022 aber heftig verprügelt worden. Jetzt bemüht sich das Management darum, Kosten einzusparen. Ist die Plug Power-Aktie jetzt ein Kauf? Von Johann Werther

Eigentlich war Plug Power einer der bekanntesten Hot-Stocks der letzten Jahre. Der Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen sollte vom massiven Ausbau grüner Energien profitieren und starke Wachstumsraten vorweisen. Doch inzwischen interessiert die Börse weniger Wachstum, sondern in erster Linie Profitabilität. Hier ist das Unternehmen allerdings bei Weitem noch nicht angelangt, denn Plug Power verbrennt konstant Geld.

Plug Power-Management will Kosten senken

Jetzt will das Management allerdings die Kosten senken. Ein bitter nötiger Schritt, wenn man bedenkt, dass die Aktie seit Anfang des Jahres etwa 43 Prozent an Wert verloren hat. Zwar hat man in diesem Jahr einige große Partnerschaften, wie beispielsweise mit dem Versandhändler Amazon abgeschlossen, trotzdem musste man aber selbst die Umsatzprognose um zehn Prozent absenken.

Für Plug Power, die schon seit 2002 am Markt sind, ist das ein wirklich herber Rückschlag. Wasserstoffaktien, die seit 20 Jahren ein Zukunftsplay waren, sollten nun endlich ihr volles Potenzial entfalten. Doch dazu will die Börse Gewinne sehen, weshalb die Einstellung von Projekten und Entlassungen bei dem Hersteller von Brennstoffzellen nicht mehr allzu unwahrscheinlich sein dürften.

Plug Power-Aktie jetzt günstig einsammeln?

Doch während der gesamte Markt auf die Aktie verpönt und niemand sie zu haben wollen scheint, könnte darin eine Chance für viele Anleger liegen. Immerhin ist Plug Power schon einen großen Schritt weiter als noch vor wenigen Jahren. Durch die Partnerschaften mit Amazon, Walmart, Home Depot und Mercedes dürfte es erstmal einen stabilen Basisumsatz geben.

Jetzt muss das Unternehmen operative Leistung zeigen und Kosten senken. Wer glaubt, dass Plug Power dies schaffen kann, der kann die stark heruntergekommene Aktie jetzt einsammeln. Immerhin ist das ganze Unternehmen nur noch etwa 8,7 Milliarden Euro wert, befindet sich aber in einer deutlich besseren Ausgangsposition als noch 2020.

So könnte es weitergehen

Trotzdem sieht es kurzfristig nicht allzu gut für den weiteren Kursverlauf aus. Seit dem Peak vom Februar 2021 als die Aktie über 50 Euro stand, hat sich der Wert in einem stark nach unten gerichteten Trendkanal gefangen. Bei der aktuellen Marktlage und immer wieder aufkeimenden Rezessionssorgen ist es unwahrscheinlich, dass hier ein baldiger Ausbruch erfolgt.

Um mit dabei zu sein und von der Zukunftstechnologie Wasserstoff zu profitieren, bietet sich also am besten ein Sparplan auf die Aktie an, um sowohl Höhen als auch Tiefen der nächsten Jahre mitzunehmen.

Und wer sein Risiko noch breiter streuen möchte, die Plug Power-Aktie aber gerne im Depot hätte, der kann auf den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index setzen. Denn in diesem Zertifikat mit der WKN DA0ABH befinden sich zusammen mit Plug Power ingesamt 16 nachhaltige Aktien wie auch Linde, Nel Asa oder First Solar.

