Anleger investieren gerne in die Nel Asa-Aktie und in die Plug Power-Aktie. Doch welche dieser beiden Wasserstoffwerte ist eigentlich besser? Wir schauen uns beide Aktien an und küren einen Gewinner.

Schaut man im Internet nach den meistgesuchten Aktien, so tauchen neben deutschen und amerikanischen Standardwerten vor allem die Wasserstoffaktien von Nel Asa und Plug Power auf. Und auch auf unserer Website sieht man das Interesse an diesen beiden Aktien an den Aufrufzahlen. Doch welche Aktie ist eigentlich besser?

Die Nel Asa-Aktie

Auf Sicht von 3 Jahren konnte die Nel Asa-Aktie um 76 Prozent zulegen. Auf Sicht von einem Jahr befindet sich das Papier mit rund 20 Prozent im Minus. Dabei arbeitet das norwegische Unternehmen an Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. Es geht um Wasserstofftankstellen, um die Produktion der erneuerbaren Energie und Verbesserung der Technologie.

Geht es allerdings um die Meinung der Experten, so raten bei Bloomberg aktuell nur acht zum Kaufen, zehn zum Halten und ebenfalls zehn zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,94 Norwegischen Kronen und liegt damit um rund 10 Prozent unter dem jetzigen Kurs.

Zwar soll der Umsatz von 81 Millionen Euro im Jahr 2022 bis auf 231 Millionen Euro im Jahr 2024 anwachsen, doch auch dann soll Nel Asa immer noch Verlust einfahren. Ein KGV und eine Dividendenrendite weist die Nel Asa-Aktie aktuell nicht auf.



Die Plug Power-Aktie

Auf Sicht von 3 Jahren konnte die Plug Power-Aktie um 385 Prozent zulegen. Auf Sicht von einem Jahr verlor sie 60 Prozent. Dabei ist das amerikanische Unternehmen vor allem darauf spezialisiert, herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen durch Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen zu ersetzen.

Dafür sind die Analysten bei Bloomberg auch optimistischer für Plug Power. Hier raten 22 Experten zum Kauf, acht zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 29,34 Dollar und liegt somit 89,5 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der Umsatz soll von 823 Millionen Euro in 2022 bis auf 2,12 Milliarden Euro in 2024 zulegen. Die Gewinnschwelle soll Plug Power 2025 überschreiten. Ein KGV oder eine Dividendenrendite weist auch die Plug Power-Aktie nicht auf.

Wer ist besser? Nel Asa oder Plug Power?

Am Ende muss man sagen, dass die Plug Power-Aktie das Duell der Wasserstoffaktien klar und deutlich gewinnt. Die Aktie bietet laut Analysten viel mehr Kurspotenzial und erhält eine deutlich bessere Einschätzung. Zwar hat das Papier zuletzt deutlich mehr verloren als die Nel Asa-Aktie, doch das Ergebnis ist eindeutig. Plug Power gewinnt.

Und für Anleger, die sich nicht entscheiden können oder wollen, gibt es noch eine Möglichkeit. Denn im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index befinden sich sowohl die Plug Power-Aktie, als auch die Nel Asa-Aktie - und 14 weitere Papieren aus der Branche der Erneuerbaren Energien.