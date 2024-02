Die Palantir-Aktie schoss diese Woche rund 50 Prozent nach oben. Doch laut einem bekannten Tech-Analysten ist hier noch lange nicht Schluss. Er schraubt das Kursziel nach oben und sieht immer noch zweistelliges Potenzial – jetzt zuschlagen?

Es war eine gigantische Woche für das KI-Unternehmen Palantir. Nachdem es am Montag Zahlen vorlegte, die rundum begeisterten, schoss die Aktie diese Woche rund 50 Prozent nach oben. Sollten Sie sich ärgern, den Einstieg nun verpasst zu haben, muss das nicht unbedingt ein Grund für schlechte Laune sein.

Denn ein bekannter Tech-Analyst hebt nach Vorlage der Zahlen sein Kursziel weiter an und sieht noch immer zweistelliges Potenzial nach oben. Das steckt dahinter.

80 Prozent Kurschance für Palantir – jetzt zuschlagen?

Palantir hilft Unternehmen, ihre Datenmassen zu sortieren, zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen und ist dabei noch ein führende Akteur im Bereich Cyber-Security. Palantir gilt als ein bekannter Spieler beim Thema KI, denn Daten sind nun einmal der Grundbaustein für eine jede künstliche Intelligenz. Bei den Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2023 konnte Palantir die Erwartungen übertreffen. Endlich schaffte es Palantir: Das Unternehmen meldete aufgrund der starken Nachfrage nach seinen KI-Angeboten das „erste profitable Jahr“. Der bereinigte Gewinn je Aktie wurde erstmals positiv und für 2024 prognostizierte Palantir einen Gewinn, der sogar über den Schätzungen der Analysten lag. Analysten rechnen für das laufende Jahr weiterhin mit deutlichen zweistelligen Wachstumschancen.

Einen Analysten stimmten diese Neuigkeiten besonders optimistisch, wie „Business Insider“ berichtete. Der bekannte Tech-Experte von Wedbush, Dan Ives, erhöhte sein Kursziel in diesem Zuge auf 30 US-Dollar und sieht Palantir als ein „unentdecktes Juwel“ des KI-Booms. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Plus von 22 Prozent. „Die letzte Nacht für Palantir war der Tag, an dem das Unternehmen von einem Off-Broadway-Stück zu einem Broadway-Theater zur Hauptsendezeit direkt am Times Square unter den hellen Lichtern wurde", erklärte Ives in einer Notiz.

Palantir-Aktie mit tollen Aussichten – heimlicher KI-Sieger?

Positiv hervorzuheben ist, dass Palantir den kommerziellen Umsatz in den USA im vierten Quartal um 70 Prozent steigern konnte. Im Vorjahr lag diese Wachstumsrate noch bei zwölf Prozent. Damit schafft es Palantir zunehmend, sich von den Regierungskunden unabhängiger zu machen. Laut Ives wird Palantir weiterhin vom KI-Boom profitieren und er verweist auf die 2023 eingeführte KI-Plattform, die sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden weiter an Dynamik gewinnen konnte. Ives verweist darauf, dass die Anwendungsfälle für KI “explodieren” und dass die CIOs (Chief Information Officers) von Unternehmen Karp & Co. (CEO von Palantir) als das „Goldene KI Kind“ sehen werden, um eine Plattform für den Aufbau von KI-Frameworks für die Zukunft zu schaffen.

„Kurz gesagt, PLTR bleibt ein unentdecktes Juwel und ein Kernstück unserer These von der KI-Revolution, die gerade in der Tech-Welt Gestalt annimmt“, folgert Ives.

