Satte Dividenden erhalten und das am besten regelmäßig – das ist der Traum eines jeden Anlegers. Mit diesen Aktien können Sie noch in dieser Woche attraktive Ausschüttungen erhalten – es winken Renditen von bis zu 13,2 Prozent.

Besonders im Dezember ist es Balsam für die Seele eines jeden Anlegers, noch attraktive Dividenden auf das Verrechnungskonto zu erhalten, um das Börsenjahr versöhnlich abzuschließen. Wer noch in der kommenden Woche dafür sorgen will, der sollte einen Blick auf die folgenden Aktien mit bis zu 13,2 Prozent Ausschüttungsrendite werfen.

Doch wer davon profitieren will, der sollte entsprechend schnell handeln. Nur wer die Aktien an den entsprechenden Ex-Dividendentagen hält, der hat auch einen Anspruch auf die jeweiligen Zahlungen.

Jetzt bis zu 13,2% Dividendenrendite kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Kohl’s Corp – Ex-Dividende: 11.12.2024 – Dividendenrendite: 13,2 Prozent

TELUS – Ex-Dividende: 11.12.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Petrobras – Ex-Dividende: 12.12.2024 – Dividendenrendite: 17,2 Prozent

Rayonier – Ex-Dividende: 12.12.2024 – Dividendenrendite: 9,1 Prozent

Investec – Ex-Dividende: 12.12.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Veren – Ex-Dividende: 13.12.2024 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

Crown Castle – Ex-Dividende: 13.12.2024 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Crown Castle

Crown Castle gilt bei vielen Anlegern als beliebter Wert, wegen des soliden Geschäftsmodells. Der REIT, der sich auf den Betrieb von Funktürmen spezialisiert hat, hat gut prognostizierbare und stabile Cashflows.

Dividendenaktie: Rayonier

Wegen des spannenden Geschäftsmodells kann auch die Aktie von Rayonier interessant sein. Dabei handelt es sich um einen neuseeländischen REIT mit dem Fokus auf Waldgebiete, die zur industriellen Verarbeitung genutzt werden.

Dividendenaktie: Petrobras

Doch die höchsten Dividenden winken in dieser Woche beim brasilianischen Ölkonzern Petrobras. Dieser erscheint nicht nur aufgrund der hohen Ausschüttung, sondern ebenfalls wegen der Bewertung attraktiv. Doch Anleger sollten bedenken, welche politischen Risiken sie sich damit einkaufen.

