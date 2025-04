Der US-Dollar fällt auf das tiefste Niveau seit 3 Jahren. Was die überraschenden Hintergründe sind und was das jetzt für Ihre Aktien, ETFs und Kryptowährungen bedeutet.

Der Euro ist auf einmal wieder 1,14 Dollar wert. Dieses Niveau hatte der Euro zuletzt im Februar 2022 erreicht. Zudem crasht auch der sogenannten Dollar-Index (DXY), der den US-Dollar gegen einen Korb aus verschiedenen Währungen gewichtet. Doch was bedeutet das nun?

Darum crasht der US-Dollar

Seit Jahresbeginn 2025 hat der US-Dollar gegenüber wichtigen Währungen wie dem Euro und dem Schweizer Franken deutlich an Wert verloren. Der US-Dollar-Index fiel unter die Marke von 100 – ein Niveau, das zuletzt im Juli 2023 erreicht wurde . Dabei sprechen Analysten von einer überfälligen Korrektur, weil der Dollar jahrelang überbewertet gewesen sei. Diese Überbewertung habe es gegeben, weil die Nachfrage nach US-Vermögenswerten und die Erzählung von der „amerikanischen Ausnahmestellung“ den Dollar angetrieben hätten.

Zudem hat die Zollpolitik dazu geführt, dass die Inflation in den USA steigen und zusammen mit einer sehr hohen Verschuldung USA das Vertrauen in die US-Währung untergräbt. Der Einbruch des US-Dollars ist das Ergebnis einer Kombination aus strukturellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der aktuellen Handelspolitik der Trump-Administration. Die Unsicherheit über zukünftige wirtschaftspolitische Maßnahmen hat das Vertrauen in den Dollar als stabile Reservewährung erschüttert.

Wie sollten Anleger jetzt handeln?

US-Dollar fällt: Was bedeutet das für Aktien, ETFs und Kryptowährungen?

Es ist nicht egal, was mit dem US-Dollar passiert. Denn wer US-Aktien im Depot hat oder ETFs und Fonds, die US-Aktien beinhalten, dann werden diese automatisch für Euro-Anleger weniger wert, sobald der US-Dollar sinkt. Auf der anderen Seite haben Euro-Anleger jetzt mehr Kaufkraft gegenüber dem US-Dollar. Wer jetzt also US-Aktien neu kauft, der bekommt mehr Aktien oder muss weniger Euro für die gleiche Anzahl an Aktien aufwenden.

Und auch für den Kryptomarkt hat der US-Dollar eine große Bedeutung. Große Rallyes und Bullenmärkte hat es beim Bitcoin nur gegeben, wenn der US-Dollar fiel. So wie jetzt. Es kann also gut sein, dass der schwache US-Dollar eine neue Rallye bei Kryptowährungen rund um Bitcoin und Co auslöst.

Schauen Sie sich dafür auch den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an

Und lesen Sie auch: Ist das eine Mega-Falle an der Börse? Das sollten Anleger jetzt mit ihren Aktien machen