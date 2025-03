Ein Analyst sieht jetzt den perfekten Zeitpunkt gekommen, um in die gefallene KI-Aktie Palantir einzusteigen. Denn einer fulminanten Rallye im vergangenen Jahr, in der die Aktie um rund 400 Prozent zulegte, hat Palantir in den letzten Wochen kräftig Federn gelassen. Sollten Sie jetzt den Dip nutzen?

Das Jahr begann zunächst vielversprechend: Bis Mitte Februar kletterte die Aktie von Palantir um über 64 Prozent, bevor sie plötzlich über 30 Prozent verlor. Der Grund liegt nicht nur in den allgemeinen Unsicherheiten, die derzeit US-Techwerte belasten.

Ein schwerer Schlag kam am 19. Februar, als die Washington Post über ein Memo des US-Verteidigungsministeriums berichtete. Darin wurde eine geplante Kürzung des Verteidigungshaushalts um acht Prozent über die nächsten fünf Jahre erwähnt. Da Palantir stark von Regierungs- und Militärkunden abhängig ist, reagierten Anleger nervös und warfen die Aktie auf den Markt. Zusätzlich wurde bekannt, dass CEO Alex Karp in den kommenden sechs Monaten fast zehn Millionen seiner eigenen Aktien verkaufen will, was das Vertrauen weiter belastete.

Palantir bleibt ein KI-Vorreiter

Trotz dieser Rückschläge bleibt Palantir einer der wichtigsten Anbieter für Künstliche Intelligenz (KI) und Cyber-Security. Das Unternehmen hilft sowohl Regierungen als auch Unternehmen, ihre Daten mithilfe von KI zu analysieren und effizient zu nutzen. Besonders die 2023 eingeführte Artificial Intelligence Plattform (AIP) gilt als einer der vielversprechendsten Innovationen im KI-Sektor.

Während einige Analysten die Aktie für überbewertet halten – das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt über 200 – sehen andere Experten in Palantir enorme Wachstumschancen.

Einer der optimistischsten Analysten ist Mark Schappel von Loop Capital. In einem Bericht nach einem Treffen mit Palantirs CFO David Glazer erklärte er laut "TipRanks":

„In Zeiten angespannter Märkte ist Qualität entscheidend. Anleger sollten sich daher auf Unternehmen konzentrieren, die in ihrer Kategorie führend sind, eine starke Wettbewerbsposition aufweisen, solide Margen und Margensteigerungen vorweisen können und beständig Cashflows mit starken Bilanzen generieren. Palantir erfüllt diese Anforderungen eindeutig.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Schappel von einer Live-Demo der AIP-Plattform. Die Benutzerfreundlichkeit, das moderne Design und die Flexibilität seien klare Wettbewerbsvorteile.

Zusätzlich hebt er die Vertriebs-Bootcamp-Strategie von Palantir hervor. In fünftägigen Bootcamps wird potenziellen Kunden gezeigt, wie sie die KI-Produkte von Palantir in realen Anwendungsfällen nutzen können. Dies beschleunigt den Übergang von Pilotprojekten zu Serienanwendungen. Schappel sieht darin eine äußerst effektive Vertriebsmethode, die inzwischen auch von Konkurrenten wie Snowflake übernommen wurde.

Analysten uneinig: Kurschance von bis zu 45 Prozent?

Schappel empfiehlt, Palantir-Aktien zu kaufen, und setzt ein Kursziel von 125 US-Dollar – eine mögliche Kurschance von rund 45 Prozent. Auch die Bank of America teilt diese Einschätzung.

Die Mehrheit der Analysten bleibt jedoch vorsichtiger und empfiehlt, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 94 US-Dollar, was immerhin einer Kurschance von neun Prozent entspricht.

Ob sich Palantir als lohnendes Investment erweist, hängt letztlich davon ab, ob das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele erfüllen kann. Die starke Marktstellung im Bereich KI und Cyber-Security könnte Anlegern langfristig dennoch eine spannende Gelegenheit bieten – wenn auch die Aktie in nächster Zeit weiterhin von den bestehenden Unsicherheiten beeinflusst werden könnte.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.