Diese beiden Aktien erhalten von den Experten von Morningstar neuerdings den Burggraben-Status. Ob Anleger die Aktien kaufen sollten und wie viel Kurspotenzial wartet.

"Bei Morningstar ist unser Ansatz zur Aktienauswahl einfach: Wir empfehlen Anlegern, Aktien von Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen zu kaufen, wenn diese unterbewertet sind. Die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens fassen wir in unserem Morningstar Economic Moat Rating (Burggraben) zusammen. Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie 20 Jahre oder länger erfolgreich im Wettbewerb bestehen, erzielen hohe Economic Moat-Ratings", schreibt Morningstar in der neuesten Analyse.

Und diese beiden Aktien haben es neuerdings in den erlauchten Kreis geschafft:

Morningstar: Linde ist neuerdings eine Burggraben-Aktie

Ja, tatsächlich hat es die ehemalige Dax-Aktie Linde geschafft. Denn Morningstar verleiht dem Industrie-Gase-Konzern aus den USA neuerdings das Burggraben-Rating. Im Chart sieht die Linde-Aktie aktuell allerdings etwas angeschlagen aus. Die 50-Tage-Linie wurde nach unten durchschritten und bald könnte die 200-Tage-Linie angetestet werden. Noch ist der Aufwärtstrend allerdings intakt und die Analysten von Morningstar schreiben: "Industriegasunternehmen haben durchweg lukrative Renditen auf das investierte Kapital erzielt. Auch wenn Industriegase in der Regel nur einen relativ kleinen Teil der Kosten der Kunden ausmachen, sind sie für die Produktion von entscheidender Bedeutung. Daher sind Kunden häufig bereit, einen Aufpreis zu zahlen und langfristige Verträge abzuschließen, um einen reibungslosen Geschäftsablauf zu gewährleisten. Und diese langfristigen Verträge und die daraus resultierenden hohen Umstellungskosten helfen diesen Unternehmen, vorhersehbare Cashflows zu generieren, die makroökonomischen Gegenwinden wie der Volatilität der Energiepreise und Schwankungen der globalen Industrieproduktion standhalten können."

Für die Linde-Aktie sehen die Experten von Morningstar den fairen Wert aktuell allerdings nur bei 420 Dollar. Diesen hat Linde bereits erreicht. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät allerdings weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 410 Euro. Am besten warten Anleger zunächst einen Test der 200-Tage-Linie und eine Trendumkehr ab.

Und auch diese neue Burggraben-Aktie könnte spannend sein:

Auch diese neue Burggraben-Aktie von Morningstar kann sich lohnen

Auch dass Unternehmen Air Products & Chemicals stammt wie Linde aus der Industriegase-Sparte und erhält von Morningstar neuerdings einen Burggraben attestiert. Auch die Air Products & Chemicals-Aktie hatte zuletzt im Chart etwas zu kämpfen, scheint den Abwärtstrend aber bereits überwunden zu haben. Denn das Papier testet die 200-Tage-Linie jetzt von unten nach oben und hat die 50-Tage-Linie bereits überwunden. Charttechnisch sieht diese Aktie also aktuell besser aus als Linde.

So schreibt auch Morningstar: "Mittlerweile hat Air Products & Chemicals einen fairen Wert von 303 US-Dollar. Aus Bewertungssicht ist Air Products heute die attraktivere Aktie von beiden." So hat diese US-Aktie aktuell noch rund 15 Prozent Kurspotenzial zu bieten und befindet sich in einem Aufwärtstrend.

Anleger können sich diese neuen Burggraben-Aktien von Morningstar also mal anschauen. Wer ebenfalls auf Burggraben-Aktien setzen will, dabei aber nicht nur auf Industrie-Gase Unternehmen setzt, der liest sich jetzt diesen Artikel von uns durch: Morningstars Mega Analyse: Diese 20 unterbewerteten Burggraben-Aktien brauchen Anleger jetzt

