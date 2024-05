20 Aktien. So viele hat Morningstar zum Jubiläum des Analysehauses herausgesucht. 20 Aktien, die einen Burggraben aufweisen und aktuell unterbewertet sind. Auf welche einzigartigen Papiere Anleger jetzt setzen sollten.

Zum Jubiläum: Diese 20 Burggraben-Aktien sind laut Morningstar unterbewertet

Morningstar wird 40 Jahre alt. Das renommierte US-Analysehaus hat dafür 20 Aktien und 20 Fonds herausgesucht, die Anleger jetzt brauchen. Weil viele der Fonds aber in Europa nicht handelbar sind, haben wir uns auf die 20 Aktien konzentriert. Und das sind die unterbewerteten Burggraben-Aktien:

1. Adobe

2. Ambev

3. Anheuser-Busch InBev

4. Autodesk

5. Bristol-Myers Squibb

6. Brown-Forman

7. Core Laboratories

8. JD.com

9. MarketAxess Holdings

10. Nike

11. Polaris

12. Rentokil Initial

13. Roche

14. Starbucks

15. Tencent Holdings

16. Toronto-Dominion Bank

17. TransUnion

18. U.S. Bancorp

19. Veeva Systems

20. Zimmer Biomet

Das sind Favoriten-Aktien von Morningstar

In der Auflistung der 20 unterbewerteten Burggraben-Aktien hat Morningstar nicht nochmal extra Favoriten herausgesucht. Doch wir bei BÖRSE ONLINE haben uns diese Aktien nochmal genauer angesehen und finden folgende zwei Werte spannend:

Etwa die Anheuser Busch-InBev-Aktie sieht aktuell spannend aus. Denn die Brauerei-Aktie konnte aus dem Seitwärtstrend ausbrechen und scheint die Korrektur hinter sich gelassen zu haben. Zuletzt gab es eine starke Reaktion nach oben von der 200-Tage-Linie. Eventuelle kleine Rücksetzer nutzen Anleger jetzt zum Einstieg. Mit einem KGV von 18,6 und einer Dividendenrendite von 1,67 Prozent ist die belgische Aktie auch noch moderat bewertet. BÖRSE ONLINE rät aktuell zum Kauf der Anheuser-Busch InBev-Aktie mit einem Kursziel von 67 Euro.

Ebenso ist Veeva Systems einen Blick wert. Veeva Systems Inc. ist ein US-amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche spezialisiert ist. Der Chart der Veeva Systems-Aktie sieht dabei ganz gut aus. Die Aktie stieg stark an, korrigierte zuletzt und fand jetzt auf der 200-Tage-Linie Unterstützung. Dies ist ein gutes Zeichen für einen weiteren Kursanstieg. Das Software-Unternehmen aus den USA ist zwar mit einem KGV von 33 nicht günstig, doch auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 250 Euro.

So haben Anleger zum Jubiläum von Morningstar 20 spannende Aktien, die einen Blick wert sind. Am besten prüft man aber auch immer den Chart, denn man möchte nicht in ein fallendes Messer greifen.

