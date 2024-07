Der KI-Boom hält auch 2024 an. Bei stark gestiegenen Aktien wie der von Nvidia stellt sich aber die Frage, wie lange die Rallye noch geht. Experten haben unterschiedliche Meinungen. Wir geben einen Überblick.

Was für ein Lauf! Allein in diesem Jahr konnte die Aktie des Tech-Giganten Nvidia schon über 150 Prozent an den Börsen zulegen. Im letzten Jahr stand bereits ein Plus von fast 240 Prozent zu Buche. Unterdessen hält der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter an. Aber kann Nvidia auch in Zukunft noch so stark davon profitieren? Zuletzt gab es im Kurs der Aktie immer wieder Rücksetzer.

Nvidia-Aktie kaum noch Luft nach oben?

Laut eines zuletzt veröffentlichten Bloomberg-Berichts scheint bei der Aktie von Nvidia kaum noch Potenzial für große Kurssprünge da zu sein. So sprach ein Analyst von New Street Research davon, dass der Titel mittlerweile „voll bewertet“ sei und verpasste ihm aufgrund der Bewertungsdenken ein (noch) seltenes Downgrade zu "Neutral". Zuvor hatte Nvidia-CEO Jensen Huang schon viele Aktien seines Unternehmens verkauft. War es das also mit der Rallye?

Einige Experten sind bei Nvidia weiter bullisch

Allgemein scheint sich die Goldgräberstimmung bei Nvidia weiter einzutrüben. Im Schnitt trauen Analysten an der Wall Street der Aktie noch ein Upside von etwas über acht Prozent zu. Dennoch gibt es auch Stimmen, die ein zweistelliges Kurswachstum bei dem Titel nicht ausschließen.

So schraubte jüngst die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für Nvidia von 120 auf 150 US-Dollar nach oben und traut der Aktie so noch ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent zu. Analyst Timothy Arcuri, der laut der Finanzplattform „TipRanks“ zu den besten seiner Zunft gehört, ist dabei nicht dafür bekannt, bei allen Aktien überaus bullisch zu sein. Tatsächlich rät er bei rund der Hälfte seiner beobachteten Wertpapier zum Kauf, bei der anderen Hälfte zum Halten. Bei Nvidia sah er sich den Angaben zufolge nach aktuellen Checks der Absatzmärkte in seiner Einschätzung hoher Nachfrage nach Blackwell-Mikroarchitektur aber bestätigt.

Auch Morgan Stanley hatte zuletzt das Kursziel von 116 auf 144 US-Dollar hochgeschraubt. Eine Ende der Nvidia-Rallye ist also noch lange keine beschlossene Sache.

Die Aktien von Nvidia und weiteren KI-Durchstartern finden Sie übrigens auch im Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE.

Wie geht es mit der Nvidia-Aktie weiter?

Trotz allem, die Nvidia-Aktie könnte es in den kommenden Monaten schwer haben – auch unabhängig davon, was das Unternehmen selbst an Neuigkeiten liefert. Denn so eine rasante Rallye erhöht auch das Abwärtsrisiko und die Wahrscheinlichkeit, dass Anleger irgendwann verstärkt Gewinne mitnehmen.

Neben möglicherweise zu hohen Bewertungen an den Aktienmärkten sehen Marktstrategen ebenso politische Veränderungen wie die kommende Präsidentschaftswahl in Amerika als ein Risiko für die Entwicklung der Wachstumsaktien. Nvidia konnte aber auch in der Vergangenheit ähnlichen Widerständen trotzen. Das kann wieder gelingen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.