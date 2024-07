Diese MDAX-Aktie, die zuvor sogar bereits im DAX gewesen war, bricht am Montag um satte 15 Prozent ein. Damit haben sich die Papiere seit Mai im Kurs beinahe halbiert. Sollten Anleger angesichts dieser Bewegung jetzt verkaufen, bevor es noch viel tiefer geht? Oder ist das womöglich der ideale Zeitpunkt, um den Dip zu kaufen?

Die Aktie von Delivery Hero ist am Montag bereits im vorbörslichen Handel um satte 15 Prozent eingebrochen. Damit notieren die Papiere bei rund 17 Euro, während im Mai noch Kurse von um die 32 Euro zu sehen waren. Dies bedeutet: Binnen weniger Wochen hat sich das Unternehmen an der Börse fast halbiert. Doch was sorgte für diesen Kursrutsch?

MDAX-Aktie bricht heute 15% ein – Seit Mai fast halbiert

Ursache für den Einbruch bei Delivery Hero ist eine Strafe wegen Verstößen gegen das EU-Kartellrecht. Für diese hatte der MDAX-Konzern 186 Millionen Euro an Rückstellungen gebildet. Wie es am Sonntag hieß, könnte die Buße über 400 Millionen Euro liegen und damit einen deutlich größeren Belastungsfaktor bilden.

Konkret geht es bei dem Verstoß um den Vorwurf angeblicher wettbewerbswidriger Absprachen zur Aufteilung nationaler Märkte. Dazu hatte es in der Vergangenheit zwei Durchsuchungen bei dem Unternehmen gegeben.

Wie Analystenkommentare indizieren, liegt die starke Bewegung weniger an der Strafe selbst, sondern an dem härter werdenden Vorgehen der EU-Kommission.

Jetzt MDAX-Aktie verkaufen, bevor sie weiter fällt?

Angesichts dieser schlechten Nachrichten setzt die Aktie ihren Abwärtstrend seit Mitte Mai fort. Mangels Unterstützungen dürften sich die Papiere aus charttechnischer Sicht nun auf die Jahrestiefs bei 14 Euro aus dem Februar bewegen. Hoffnung auf eine Besserung scheint nicht in Sicht.

Dementsprechend sollten Anleger bei Delivery Hero zwar nicht in Panik verkaufen, doch zumindest vorsichtig sein, was die Papiere angeht. Mit Blick auf die schlechte Situation kann eine Überprüfung der eigenen Positionierung sinnvoll sein.

TradingView Delivery Hero Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

