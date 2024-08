Wenn ein CEO persönlich dazu rät, die Aktien seines Unternehmens zu verkaufen, sollten Anleger wachsam werden. Was steckt hinter der bizarren Aussage von Tesla-Chef Elon Musk?

Elon Musk (53) hat schon öfter mit seinen Aussagen polarisiert. Jüngst stach er mit einer jedoch besonders hervor: Denn er rät Tesla-Anlegern tatsächlich, die Aktie jetzt lieber zu verkaufen.

Doch was steckt hinter diesem bizarren Ratschlag? Und sollten Anleger von Tesla es tatsächlich in Erwägung ziehen, die Papiere nun zu verkaufen?

Elon Musk rät, Tesla-Aktien zu verkaufen – das steckt dahinter

Für die Tesla-Aktie läuft es dieses Jahr nicht gerade rund. Derzeit liegen die Papiere seit Jahresanfang über 20 Prozent im Minus und haben vor allem in den vergangenen Tagen nochmal ordentlich an Kurs verloren. Zwar konnte Tesla im zweiten Quartal einen Rekordumsatz verbuchen, wie das Unternehmen Ende Juli bekanntgab, allerdings konnte es die Erwartungen beim Gewinn nicht erfüllen und auch keine genaue Absatzprognose für das Gesamtjahr geben. Das ließ die Aktie erstmal deutlich nachgeben.

Wird es also Zeit, sich lieber von seinen Tesla-Aktien zu trennen oder bieten sich gerade jetzt geniale Einstiegschancen an? Nun, geht es nach dem Tesla-Chef Elon Musk selbst, überrascht der mit seiner Aussage dazu. Denn wie „The Motley Fool“ berichtete, erklärte dieser jüngst während der Telefonkonferenz des zweiten Quartals: „Ich empfehle jedem, der nicht glaubt, dass Tesla die Lösung für das Problem der Autonomie bei Fahrzeugen ist, keine Tesla-Aktien zu halten.“ Er wird sogar noch konkreter: „Derjenige sollte seine Tesla-Aktien verkaufen“. Bedeutet konkret: Wer nicht an das Potenzial von Teslas Geschäftssparte Autonomes Fahren glaubt, der sollte lieber das Weite suchen. Doch wie vielversprechend ist dieses Geschäft wirklich?

Tesla-Aktie: Mehr als nur E-Autos – wie viel Zukunft steckt in der autonomen Geschäftssparte?

Ja, Tesla ist vor allem für seine E-Autos bekannt, doch das große Potenzial könnte wo anders schlummern: Nämlich in der autonomen Fahrtechnologie des Unternehmens, die bei Tesla „Full Self-Driving“ (FSD) genannt wird. Allein im zweiten Quartal gab Tesla für seine KI-Infrastruktur rund 600 Millionen US-Dollar aus. Doch ist diese Sparte wirklich so vielversprechend? Eine, die voll auf begeistert davon ist und überzeugt ist, dass FSD die Tesla-Aktie auf neue Höhen bringen wird, ist die bekannte Investorin Cathie Wood (68).

Bei einem Presseevent im April, auf dem auch BÖRSE ONLINE anwesend war, erklärte uns Cathie Wood, dass sie große Chancen für Tesla bei autonomen Taxiplattformen sieht. In der Zukunft würden Unternehmen ganze Flotten dafür von Tesla kaufen, um diese zu betreiben. Das sorge dann für wiederkehrende Einnahmen, da Tesla an jeder Fahrt verdiene. „Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchsetzen."

Keine leeren Worte: Denn schon im Juni erhöhte ihre Firma ARK Invest das Kursziel für Tesla bis 2029 auf 2.600 US-Dollar – das entspricht derzeit einer Kurschance von über 1000 Prozent.

„ARK schätzt, dass fast 90 % des Unternehmenswertes und der Erträge von Tesla im Jahr 2029 auf das Robo-Taxi-Geschäft entfallen werden", heißt es in dem Bericht. Noch betreibt Tesla dieses Robo-Taxi-Geschäfts zwar nicht. Doch ARK ist optimistisch: „Wir glauben, dass Tesla innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Robo-Taxi-Service auf den Markt bringen wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla nicht innerhalb von fünf Jahren einen Robo-Taxi-Service auf den Markt bringt, minimal ist", so die ARK-Experten.

Zugegeben: Die erfolgreiche Einführung der Geschäftssparte könnte den Umsatz von Tesla enorm ankurbeln. „Elektrofahrzeuge könnten etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes und etwa 10 % des Gewinnpotenzials von Tesla ausmachen, da wir glauben, dass das Robo-Taxi-Geschäft viel höhere Margen haben wird.", heißt es in dem Bericht.

Allerdings: Noch ist das alles Zukunftsmusik. Denn die erfolgreiche Einführung von FSD könnte an diversen Hürden, wie etwa behördlichen Genehmigungen oder zu hohen Kosten scheitern. Auch gibt es zunehmend Konkurrenz, und Tesla muss es hier schaffen, sich von dieser deutlich abzuheben und erfolgreicher zu sein. Wer dieses Vorhaben von Tesla also als unrealistisch sieht, sollte sich laut Elon Musk lieber von der Aktie fernhalten.

