Welche Aktien sollte man sich für 2024 schon jetzt sichern? J.P. Morgan erstellte eine geniale Liste, die die besten Aktien aus Europa mit bis zu 85 Prozent Kurschance offenbart. Dabei finden sich bekannte Kandidaten wie Novo Nordisk, die Deutsche Telekom, LVMH und viele mehr

Neues Jahr, neues Glück. Nachdem 2023 für Aktien-Investoren schon deutlich besser lief als noch 2022, hoffen Anleger nun im Jahr 2024 natürlich erst recht auf eine Rallye. Doch auf welche Aktien sollte man im neuen Jahr am besten setzen?

Nun, geht es nach J.P. Morgan, haben die Analysten dort schon recht genaue Vorstellungen. Die Bank veröffentlichte nun eine Liste, die ihre Top-Picks für europäische Aktien offenbart. Das Geniale: Die Aktien versprechen dort Kurschancen von bis zu 85 Prozent.

J.P. Morgans Ausblick auf das Jahr 2024

Grundsätzlich lässt J.P. Morgan eher vorsichtige Töne verlauten, wenn es um das nächste Jahr geht. So heißt es in einer neuen Mitteilung: „Der Konsens geht davon aus, dass das Wachstum des S&P500 im Jahr 2024 um 5% und das des MSCI Eurozone um 3% steigen wird. Dies würde einen Aufschwung gegenüber diesem Jahr bedeuten und steht im Widerspruch zur sinkenden Preissetzungsmacht, mit der die Unternehmen allmählich konfrontiert sind.“

Und: „Darüber hinaus erwarten unsere Ökonomen für das nächste Jahr ein langsameres reales BIP-Wachstum in den USA als in diesem Jahr und ein ähnlich gedämpftes Niveau in Europa wie in diesem Jahr - es wird keine Beschleunigung erwartet.“

J.P. Morgans geniale Liste – diese Aktien aus Europa versprechen bis zu 85 Prozent Kurschance

Nichts desto trotz nennt die Bank dennoch auch Aktien, die zu ihren „Top Picks“ aus Europa zählen. Von bestimmten Sektoren rät J.P. Morgan allerdings ab: „Auf Sektorebene sehen wir bis ins nächste Jahr hinein Abwärtsrisiken für die Gewinne insbesondere der folgenden Gruppen: Banken, Automobile, zyklische Konsumgüter im weiteren Sinne und Industriewerte ohne Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Auf der anderen Seite sind wir der Ansicht, dass die Gewinntrends bei den Versorgern wahrscheinlich sehr stabil sein werden, und Energie und Bergbau könnten durch bessere Spot-Rohstoffpreise unterstützt werden.“

Insgesamt identifizierte J.P. Morgan über 40 Aktien aus Europa als Top-Picks. Wir stellen Ihnen die bekanntesten 13 Namen daraus vor.

J.P. Morgans Top Picks für Europa

„Wir glauben, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis bei Aktien weiterhin schwierig ist. Die Divergenzen zwischen der schwächeren Konjunkturdynamik und den hohen Aktienkursen sowie den internen Marktdaten, die sich im Sommer aufgetan haben, beginnen sich zu schließen, aber es bleibt noch viel zu tun.“, hieß es von J.P. Morgan in dem Bericht außerdem.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Deutsche Telekom, Mercedes-Benz.