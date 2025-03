Die Investmentbank J.P. Morgan sieht bei dieser beliebten MDAX-Aktie jetzt plötzlich 60 Prozent an Kurspotenzial. Darum sind die Experten so optimistisch, und das spricht jetzt für einen Einstieg bei dem Titel.

Die Aktie von TUI konnte am Mittwoch den vierten positiven Handelstag infolge verbuchen. Ursache dafür: eine positive Studie der Investmentbank J.P. Morgan.

J.P. Morgan sieht +60% an Kurspotenzial

Denn Analyst Karan Puri zeigte sich in seiner ersten Einschätzung zur Aktie von TUI extrem optimistisch. Der Marktbeobachter stufte die Papiere mit "Overweight" ein und verhängte ein Kursziel von 12 Euro. Dies entspricht vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von rund 60 Prozent.

Als Begründung dafür schrieb Puri, dass sich bei dem MDAX-Konzern nun ein attraktives Verhältnis aus Chancen und Risiken bieten würde. Dabei hob der Experte positiv die Aufhellung der Wirtschaftsaussichten in Deutschland hervor und sagte, dass sich bei den Bilanzsorgen sowie der angeschlagenen Profitabilität eine Verbesserung zeigen würde.

Sollten Anleger bei dieser MDAX-Aktie zuschlagen?

Doch für Anleger stellt sich nach diesen positiven Einschätzungen die Frage: Sollte man jetzt bei der Aktie von TUI zugreifen?

Zumindest die Analysten scheinen hier gespaltener Meinung zu sein. Zwar raten die Marktbeobachter im Mittel mit einer Upside von 19 Prozent zum Kauf, doch das durchschnittliche Rating lautet lediglich auf Hold.

Für einen Einstieg spricht dagegen die Charttechnik, denn TUI hat zuletzt wieder die 200-Tage-Linie bei 7,04 Euro überschritten, was ein Kaufsignal ist. Kann der Titel nun über die 7,50 Euro ausbrechen, so ist vermutlich schnell ein Anstieg in Richtung der 8,50 Euro möglich.

Auch BÖRSE ONLINE ist für die Aktie von TUI optimistisch und rät wie J.P. Morgan mit einem Kursziel von 12 Euro zum Kauf.

