Die Börsen stehen aktuell deutlich unter Druck, doch laut den Experten der Citibank ist das Comeback der Kurse unvermeidlich. Aus diesem Grund werden Aktien bald zweistellig steigen, sagen die Analysten.

Die Analysten an der Wall Street sind angesichts des aktuellen Abverkaufs deutlich vorsichtiger geworden. So haben beispielsweise die Geldhäuser Goldman Sachs und RBC ihre Ziele für den S&P500 im Jahr 2025 deutlich reduziert.

Eine ganz andere Auffassung vertritt hier die Citibank und erwartet weiterhin deutlich steigende Kurse bei Aktien.

Das Börsen-Comeback kommt, verraten Experten

So schrieben die Experten in einer kürzlich veröffentlichten Studie: „Wir haben großes Vertrauen in die fundamentale Entwicklung und eine weitere Ausweitung des Beitrags zum Gewinnwachstum, erwarten aber für die Zukunft eine volatilere Phase des Bullenmarktes.“ Weiter hieß es von Citi: „Wir sind uns der Aufwärts- und Abwärtsrisiken bewusst, die von einer wachsenden Aktienkultur, einer geringeren Lockerung der Geldpolitik durch die Fed bis hin zu Spekulationsblasen reichen.“

Dementsprechend scheinen die Marktbeobachter nicht so negativ zu sein wie Teile der Wall Street, die wegen einer potenziellen Rezession und den Handelszöllen einen Abverkauf im S&P500 fürchten. Tatsächlich hat Citi das Jahresendziel von 6.500 Punkten für den amerikanischen Leitindex beibehalten, was unter dem Strich eine Upside von 16 Prozent vom aktuellen Niveau bedeutet.

Steigen Aktien bald zweistellig?

Geht es also nach der Einschätzung der Citibank, dann bietet sich aktuell an den Märkten eine Kaufchance mit einer zweistelligen Upside für Investoren.

