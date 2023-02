Die Investmentbank Goldman Sachs hat eingestanden, sich bei der Aktie des US-Technologieriesen Nvidia geirrt zu haben.

"Rückblickend erkennen wir an, dass unsere Entscheidung in Erwartung eines Rückschlags bei den Fundamentaldaten des Unternehmens falsch war", zitiert das Portal MarketWatch Goldman Sachs-Analyst Toshiya Hari. Goldman Sachs hatte die Aktie auf „neutral“ gestellt, aber nun die Einschätzung geändert und rät jetzt die Aktie zu kaufen. Damit reagiert Hari auf die zuletzt gemeldeten starken Perspektiven des Grafikchip-Herstellers.



Der Analyst fügt demnach hinzu, dass "die Kombination aus positiven Schätzungsrevisionen und einer potenziellen Ausweitung der Multiplikatoren der Aktie - im Einklang mit historischen Erholungsphasen - eine anhaltende Outperformance der Aktie antreiben wird". Und er schwärmt zudem von den Perspektiven des Unternehmens in Bezug auf Künstliche Intelligenz: "Angesichts des jüngsten Aufkommens und der potenziellen Ausbreitung von generativer Künstlicher Intelligenz sehen wir die Geschwindigkeit von Nvidias Anteilswachstum im Zusammenhang mit den gesamten Cloud-[Investitions-]Ausgaben sich kurz- bis mittelfristig beschleunigen", so Hari.



