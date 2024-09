Der Markt könnte bald in einer regelrechten Geldflut nach oben getrieben werden, das zeigen zumindest diese ersten Anzeichen, die ebenfalls zu weiter steigenden Kursen bei Gold, Bitcoin & Co führen könnten. Ist das jetzt ein Kaufsignal für Anleger?

Schaut man auf die Geldflüsse, die am Markt ablaufen, so bekommt man häufig schnell ein Gefühl dafür, wohin die Börsen in nächster Zeit laufen werden. Nun zeigt sich ein mögliches Kaufsignal, das sich langsam anbahnt.

Rollt jetzt eine Geldflut auf den Markt zu?

Konkret geht es dabei um die Geldmarktfonds, die seit Jahren immer mehr Gelder einsammeln und inzwischen sogar mehr als 6 Billionen US-Dollar verwalten. Ein guter Teil dieses Kapitals geht dabei auf Investitionsreserven & Co. von Aktieninvestoren zurück.

Von diesen Geldern könnte nun eine Kaufflut angetrieben werden, da das erste Mal seit neun Wochen aus diesen Vehikeln Abflüsse zu beobachten waren und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Unsicherheit an den Märkten groß ist. Zusammenhängen dürfte dies mit den Zinssenkungen der amerikanischen Zentralbank Fed, denn durch diese sind die Renditen in den Geldmarktfonds um 50 Basispunkte gesunken.

Dementsprechend könnten Investoren nun zunehmend Gelder in andere Kapitalanlagen, die gleich hohe oder ähnliche Renditen bieten, umschichten. Die klaren Profiteure dabei: Aktien, Gold und Bitcoin.

Kaufsignal könnte sich anbahnen

Folglich könnte sich jetzt ein Kaufsignal an den Märkten anbahnen, das sich bei weiteren Ausflüssen verdeutlicht. Daher kann es sich lohnen, in den kommenden Wochen die Bewegungen in den Geldmarktfonds zu beobachten.

Außerdem gibt es einen weiteren Faktor, der die potenzielle Geldschwemme für die Märkte antreiben könnte. Gemeint ist dabei die US-Wahl, denn wie es aussieht, dürften beide Kandidaten die Verschuldung des Landes deutlich ausweiten und damit Staatsanleihen besonders gegenüber “sicheren“ Assets wie Gold noch unattraktiver erscheinen lassen. Hierdurch könnte es in den kommenden Wochen noch verstärkte Bewegungen des Kaptals geben.

