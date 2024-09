Für den extremen Ausbruch nach oben fehlt nicht mehr viel. Doch vollbracht ist er noch nicht. Was jetzt beim Bitcoin passieren muss, damit Ethereum und Solana bald um 100 Prozent steigen.

Zur Stunde ringt der Bitcoin mit seiner 200-Tage-Linie. Er versucht, sie von unten zu durchbrechen. Doch ob dies gelingt oder nicht ist nicht nur für den Bitcoin wichtig, sondern für alle Kryptowährungen. Insbesondere Ethereum und Solana lauern auf den Ausbruch:

Wenn das beim Bitcoin passiert, steigen Ethereum und Solana um 100 Prozent

Denn bei den Kryptowährungen gilt das Gesetz: Liegt der Bitcoin über der 200-Tage-Linie, so performen Altcoins in der Regel stärker als der Bitcoin. Doch liegt der Bitcoin darunter, so leiden Ethereum, Solana und Co. Auch in den vergangenen Wochen haben wir dieses Bild gesehen. Nun ziehen aber Ethereum und Co an, weil der Bitcoin drauf und dran ist, über seine 200-Tage-Linie zu hüpfen.

Wie unten im Chart zu sehen ist, könnte Ethereum dann in den folgenden Monaten um rund 100 Prozent steigen. Dies liegt jedenfalls die Fibonacci-Analyse nahe. Diese zeigt, dass Ethereum dann auf rund 5.200 Dollar steigen kann. Bereits in den letzten 8 Tagen hatte die Kryptowährung Nummer 2 zur Rallye angesetzt und ist um 19 Prozent gestiegen. Eben weil der Bitcoin drauf und dran ist, die 200-Tage-Linie zu überwinden.

Und auch bei Solana sieht es wieder besser aus. Der Coin hält sich aktuell in einem volatilen Seitwärtstrend, kann aber ohne große Mühe um rund 93 Prozent bis zum 1,618er Fibonacci-Level bei 272 Dollar steigen, wenn der Bitcoin seine 200-Tage-Linie überwindet. Aber wie realistisch ist das überhaupt?

www.tradingview.com Ethereum Chart

Sie interessieren sich für Aktien, ETFs und die besten Kryptowährungen? Dann melden Sie sich jetzt als einer der Ersten für den neuen und kostenloses BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an und erhalten Sie exklusive Tipps der Redaktion.

Kann der Bitcoin tatsächlich Ethereum und Solana anschieben?

Seit März ist der Bitcoin in einer Bullenflagge gefangen: Diese ist ein leichter Abwärtstrend, nachdem es steil bergauf gegangen war. Wie der Name schon sagt, bricht dieses Muster öfters nach oben aus als nach unten. Es kann aber auch nach unten gehen. Doch durch den Beginn des Zinssenkungszyklus in den USA und die Aussicht auf einen schwächeren US-Dollar, dürfte der Bitcoin zunächst zulegen. Aktuell stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends besser, als auf einen weiteren Abverkauf. Rückschläge sind aber immer möglich. Sollte es der Bitcoin nicht schaffen, in den kommenden ein bis zwei Wochen signifikant über die 200-Tage-Linie auszubrechen und sie im Anschluss daran auch als Unterstützung zu halten, so dürfte ein Abverkauf erfolgen. Doch gelingt dem Bitcoin der Ausbruch, so dürften weitere Kryptowährungen wie auch Ethereum und Solana deutlich mehr davon profitieren.

Und lesen Sie auch: Neben Ethereum und Bitcoin: KI prophezeit, welche Kryptowährungen 2030 die besten der Welt sind

Übrigens: Wenn Sie in Bitcoin, Ethereum, Solana und noch sieben weitere große Kryptowährungen investieren wollen, dann schauen Sie sich jetzt den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index an

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Solana, Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Bitcoin.