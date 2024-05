Investorin Cathie Wood ist durchaus als risikobereite Anlegerin bekannt und beweist das auch mit einem ihrer aktuellsten Investments. Dabei hat sie bei der aufstrebenden Aktie schon zum zweiten Mal zugeschlagen.

Der Börsengang des beliebten Online-Diskussionsforums Reddit im März ist noch nicht so lange her und konnte eine Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch wir bei BÖRSE ONLINE haben zum Start berichtet und uns gefragt, ob da nicht die nächste Meme-Aktie der Marke GameStop ins Haus steht. Immerhin wurde der Börsengang von Reddit mit viel Hype in den sozialen Medien begleitet, bevor dann irgendwann ein erster kleiner Absturz folgte.

Weit positiver war zum Start jedoch Cathie Wood, Star-Investorin und Mitbegründerin von Ark Invest. Wood hatte sich direkt am 21. März eine Position bei Reddit gesichert und überraschenderweise an diesem Mittwoch erneut zugeschlagen. Was sind die Hintergründe?



Reddit überrascht mit Quartalszahlen

Ein Grund für den Zukauf von Reddit-Aktien durch Cathie Wood dürften die durchaus positiven Geschäftszahlen zum ersten Quartal des Unternehmens sein. Der Umsatz hatte sich in dem Zeitraum um stolze 48 Prozent auf 243 Millionen US-Dollar erhöht, nachdem das Plus in den vergangenen Quartalen vor dem Börsengang „nur“ zwischen 13 und 25 Prozent lag.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag zudem bei zehn Millionen US-Dollar. Ebenfalls für eine solche Plattform interessant: Im ersten Quartal waren die täglich aktiven Nutzer auf Reddit um 37 Prozent auf 82,7 Millionen gestiegen. Die wöchentlichen Nutzerzahlen stiegen sogar um 40 Prozent auf 306,2 Millionen.

Was verspricht sich Cathie Wood von dem Investment und Reddit?

Mit dem erneuten Kauf von Reddit-Aktien untermauert Cathie Wood ihr Vertrauen in die erfolgreiche Entwicklung der Onlineplattform. Das Investment ist dennoch risikoreich. Wood muss aber wahrscheinlich genau dieses Risiko in Kauf nehmen, um ihre Ark-ETFs nach ein paar Rückschlägen wieder in die Spur zu bringen. Anleger sollten die Lage bei Reddit aber bis zu den nächsten Quartalszahlen weiter beobachten.

