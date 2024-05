Nvidia ist in der Technik-Branche momentan der King im Ring. Im Schatten des Unternehmens ergeben sich für Anleger aber auch Möglichkeiten, ein Schnäppchen zu schlagen.

Keine Frage. Das Technologieunternehmen Nvidia hat Anleger in der Vergangenheit reich gemacht. Dafür sorgten der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) in Kombination mit den dafür benötigten Chips, die dem Konzern wahnsinnige Gewinne bescherten. Seit Anfang 2023 legte der Kurs der Aktie um unglaubliche 507 Prozent zu und die Rallye muss auch noch nicht vorbei sein.

Auch in Zukunft könnte Nvidia Anleger also reich machen. Mit einem KGV von um die 77 ist die Aktie aber auch nicht mehr so ganz günstig bewertet, gerade im Vergleich mit dem Nasdaq 100, der sich bei einem Wert von um die 30 einpendelt. Gibt es für Anleger eine günstigere Alternative? Unter Umständen schon!

Qualcomm setzt auf Smartphones

Der US-amerikanischer Halbleiterhersteller Qualcomm ist der zweitgrößte Produzent von Anwendungsprozessoren, die in Smartphones genutzt werden. Bis zum Ende des Jahres 2023 kontrollierte der Konzern etwa 28 Prozent des Marktes. Natürlich ist dieser Wert noch nicht so dominant wie beispielsweise bei Nvidia, dank einer zunehmenden Verbreitung von KI-fähigen Smartphones könnte die Firma hier aber noch einiges an Prozentpunkten gewinnen. Laut Counterpoint Research sollen die Auslieferungen solcher Smartphones zwischen 2024 und 2027 jedes Jahr um 65 Prozent steigen.

Derzeit machen die KI-Telefone den Angaben zufolge nur elf Prozent des weltweiten Smartphone-Marktes aus, im Jahr 2027 soll der Anteil aber schon bei 43 Prozent liegen. Qualcomm profitiert davon, dass dann immer mehr Hersteller diese Smartphones auf den Markt bringen.



Aktie noch vergleichsweise günstig zu haben

Im Gegensatz zu Nvidia ist die Aktie von Qualcomm zumindest im Moment mit einem KGV von 24 noch günstiger zu haben und ist mit einem erwarteten Wert von 19 ebenfalls attraktiv bewertet. Aufgrund der positiven Aussichten für den mobilen KI-Markt könnten Anleger hier also noch ein echtes Schnäppchen machen.

Übrigens: Wenn Sie etwas diversifizierter in den Halbleitermarkt investieren möchten, aber Qualcomm im Portfolio auch dabei sein soll, schauen Sie sich den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE an. Der Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der globalen Wachstumsbranche.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.