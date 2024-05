Kurschancen von über 1000 Prozent? Die bekannte Investorin sieht für eine bekannte Tech-Aktie gigantisches Aufwärtspotenzial. Das steckt dahinter

"Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd", soll Kaiser Wilhelm II. einmal gesagt haben. Es ist so eine Sache mit Innovationen: Zu Beginn ist es oft nur schwer vorstellbar, welche Erfindung einmal die Welt verändert. Doch eben diese zu finden, hat sich Cathie Wood (68) zur Lebensaufgabe gemacht.

Ihr Flaggschiff-ETF, der ARK Disruptive Innovation, gilt als legendär. Zwischen 2020 und 2021 legte er zeitweise um über 300 Prozent zu. Dann rutschte er bis Ende 2022 deutlich bergab. Zu den Top-Positionen zählen etwa Tesla, Roku oder auch Coinbase. Die ETFs fanden so große Beachtung, dass drei von ihnen seit Kurzem auch für europäische Anleger handelbar sind: Neben dem Flaggschiff-ETF können diese sich noch über den Genomic Revolution und den Robotics &AI ETF freuen.

Anlässlich der neuen ETFs in Europa hatten wir jüngst die Gelegenheit, Cathie Wood Ende April auf einem Presseevent mit einer ausgewählten Gruppe von Journalisten für Fragen zu treffen, eine Apple Watch am Handgelenk, die große, markante Brille im Gesicht. Für einen kurzen Moment wird es still, als Cathie Wood mit ihrem Team den Raum betritt. Immerhin handelt es sich um eine der bekanntesten Investorinnen der Welt. Doch Wood ist guter Laune, stellt sich jedem im Raum einzeln vor und entschuldigt sich für die zehnminütige Verspätung. Hier in Frankfurt wartet ein Termin nach dem anderen auf sie.

Cathie Wood sieht über 1000% Kurschance für diesen Tech-Giganten

Ein großes Thema: Tesla. Denn die Aktie des E-Autobauers ist nicht nur die Top-Position in ihrem Flaggschiff-ETF, sondern gilt auch als eine von Cathie Woods absoluten Favoriten. Also Hand aufs Herz, Cathie Wood: Wenn Sie einen der CEOs der Magnificent 7 als strategischen Berater für Ihre ETFs einstellen könnten, welcher wäre es, fragen wir sie. Wood lacht. "Definitiv Elon Musk. Von allen CEOs, die ich je getroffen habe, sticht er besonders hervor." Er sei "ein Mann der Renaissance". Wood selbst fährt zwei Teslas: ein Model Y und das Model 3. Aber auch ein Audi Q5 sei für die Kinder da, wenn sie zu Besuch sind.

Ihr Tesla-Kursziel von 2000 US-Dollar bis 2027 entspricht einer Chance von über 1000 Prozent. Über die Konkurrenz aus China macht sie sich keine Sorgen. Im Gegenteil. Erfolge wie die von BYD seien sogar von Vorteil für Tesla. "Je mehr Unternehmen diesen Bereich vorantreiben, desto schneller werden die Kosten sinken". Und: BYDs Stärke verdränge andere Konkurrenten in China.

Die Leitung der Online-Redaktion, Jennifer Senninger, konnte Cathie Wood im Rahmen eines Presseevents Ende April in Frankfurt treffen

Diese Mega-Chance für Tesla haben nur wenige auf dem Schirm

Dennoch: Die Aktie liegt seit Jahresanfang fast 30 Prozent im Minus. Nimmt die Euphorie für Teslas beim Verbraucher also etwas ab? "Ich denke, das täuscht gewaltig." Der Zinsanstieg habe die Erschwinglichkeit aller Autos gesenkt.

Wood weist darauf hin, dass Tesla in den nächsten Jahren die Preise senken sollte - das könnte dann zu einem exponentiellen Anstieg der Verkäufe führen.

Eine weitere große Chance für Tesla: autonome Taxiplattformen. In der Zukunft würden Unternehmen ganze Flotten dafür von Tesla kaufen, um diese zu betreiben. Das sorge dann für wiederkehrende Einnahmen, da Tesla an jeder Fahrt verdiene. „Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchsetzen."

