Diese beliebte Aktie können sich Anleger jetzt zur günstigen Bewertung von KGV 9,0 sichern. Darüber hinaus gibt es eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 7,1 Prozent, und die Analysten sehen bei dem Titel im Schnitt 30 Prozent an Kurspotenzial.

An der Börse ist der Fokus vieler Anleger aktuell auf Krypto, Künstliche Intelligenz und Tech-Aktien gerichtet. Aber auch abseits dieser Hype-Themen gibt es jetzt Chancen. So zum Beispiel kann sich ein Blick auf die Papiere des Minengiganten Rio Tinto lohnen.

KGV 9, 7% Dividendenrendite bei dieser spannenden Aktie

Denn aktuell notiert der Bergbaukonzern an der Börse lediglich zum Neunfachen des Jahresgewinns. Dies ist eine Unterbewertung von 43 Prozent gegenüber dem Median des Sektors (Daten laut Seeking Alpha). Hinzu kommt eine attraktive Dividendenrendite von 7,1 Prozent.

Grund für diese niedrige Bewertung ist vor allem der Eisenerzpreis. Dieser liegt, seitdem China in die Konjunkturkrise gerutscht ist, am Boden, da das Reich der Mitte der größte Importeur des Industriemetalls ist. Letzteres ist auch das Hauptprodukt von Rio Tinto, wodurch der Aktienkurs in den vergangenen Jahren eine schlechte Performance abgeliefert hat.

Allerdings erwarten viele Experten ein Comeback der chinesischen Wirtschaft und damit des Eisenerzpreises. Insbesondere nach der Ankündigung von Konjunkturpaketen aus Peking ist die Hoffnung vieler Anleger groß.

Chance auf 30% Kurspotenzial

Dementsprechend sind auch die Analysten optimistisch für die Aktie von Rio Tinto und sehen im Schnitt 30 Prozent an Kurspotenzial. Der Minenwert könnte daher jetzt eine interessante Turnaround-Story sein, mit einer attraktiv niedrigen Bewertung.

Aus diesem Grund ist auch BÖRSE ONLINE optimistisch und empfiehlt die Papiere mit einem Kursziel von 75 Euro zum Kauf.

