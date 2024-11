Zuletzt lief es gut für den MSCI World, doch in den letzten Tagen kam der wichtige ETF ins Stottern. Warum der MSCI World ETF nach der langen Rallye jetzt am Kipppunkt angelangt sein könnte und was ETF-Anleger jetzt tun sollten.

Seit Jahresbeginn steht beim MSCI World ETF ein Plus von rund 25 Prozent zubuche. Zudem hat der ETF ein kräftiges neues Rekordhoch in den Chart gestanzt. Damit können Anleger natürlich zufrieden sein, doch aktuell mehren sich die schlechten Vorzeichen. Und das hat es damit auf sich:

MSCI World am Kipppunkt?

Nach der Wahl von Donald Trump zeigte sich die Börse nochmal richtig in Gönnerlaune. Um 5 Prozent sprang der Markt nach oben. Doch seitdem ist die Luft raus und der MSCI World ETF und die großen Indizes bauten ihre Gewinne eher wieder ab. Dies hat auch damit zu tun, dass die Märkte in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufen sind und Anleger Gewinne mitnahmen. Zudem enttäuscht die Börse nach der US-Wahl bislang, weil es wenig neue Impulse gibt. Und darunter muss auch der MSCI World ETF leiden, der seit Tagen sinkt.

Erschwerend kommt hinzu, dass der MSCI World ETF ja aktuell von rund 73 Prozent US-Aktien abhängig ist und die großen Tech-Giganten wie Apple, Nvidia, Microsoft und Amazon alleine rund 17 Prozent des Index ausmachen. Da die großen Aktien bis auf Nvidia zuletzt enttäuschten, passiert wenig.

Anleger sollten deswegen aufpassen, dass der MSCI World ETF jetzt nicht kippt. Diese Gefahr gibt es nämlich und so sollten ETF-Anleger sich jetzt aufstellen:

ETF: Das sollten Anleger jetzt tun

Wie Anleger im Chart unten von Tradingview sehen können, hat der MSCI World ETF eine starke Rallye hinter sich. Die Fibonacci-Ziele sind aktuell ausgereizt und auch am oben Rand des Aufwärtstrendskanal wurde der MSCI World ETF abgewiesen. Es droht jetzt kein großer Crash, aber eine Korrektur von 5 bis 10 Prozent scheint doch in den kommenden Monaten auf den Index zu warten. Wer langfristig und per Sparplan investiert, der sollte einfach weitermachen und sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Viele Experten sagen auch für nächstes Jahr gute US-Börsen voraus. Doch ab und zu muss mal etwas Luft entlassen werden und dies könnte bald passieren.

Wer also bereits auf vielen hohen Gewinnen sitzt und wer keinen so langen Anlagehorizont hat, der kann Teilgewinne mitnehmen. Keinesfalls sollte aber alles vom MSCI World ETF verkauft werden, denn so schlecht sieht die Lage auch nicht aus.

Wie Sie jetzt Ihr Depot richtig umschichten und auf welche ETFs und Aktien Sie stattdessen oder neben dem MSCI World setzen können, das erfahren Sie hier.

