Nvidia, Microsoft oder doch eine ganz andere? Welche berühmte Tech-Aktie ist möglicherweise gar nicht so glorreich, wie sie scheint? Eine künstliche Intelligenz warnt nun vor einem ganz bestimmten Kandidaten.

Die Magnificent 7 Aktien zählen zu den bekanntesten und berühmtesten der Welt: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Ihre Produkte und Dienstleistungen zählen zu einigen der wichtigsten überhaupt, ohne sie wäre unsere moderne Welt, wie wir sie kennen, nur schwer vorstellbar.

Ähnlich stark geht es entsprechend auch für die Aktienkurse seit Jahren – trotz zwischenzeitlicher Schwankungen – bergauf. Doch kann ihr Erfolg auf ewig so weitergehen?

Wir haben uns gefragt: Bei welcher der Magnificent 7 Aktien sollte man wohl lieber vorsichtig sein? Um das herauszufinden, wandten wir uns an jemanden, der es wissen muss: eine Künstliche Intelligenz (KI).

Vor dieser Magnificent 7 Aktie sollten sich Anleger womöglich in Acht nehmen, warnt KI

Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen. Wir wandten uns an eine der wohl bekanntesten KIs: ChatGPT. Für das Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4o.

Wir fragten ChatGPT daher ganz direkt: Welche von den Magnificent 7 Aktien birgt die größte Gefahr, bis 2030 deutlich an Kurs zu verlieren?

ChatGPT: Die "Magnificent 7" Aktien beziehen sich auf die großen Tech-Unternehmen, wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia und Tesla. Jede dieser Aktien hat ihre eigenen Risiken, aber Tesla wird oft als diejenige angesehen, die potenziell das größte Risiko für signifikante Kursverluste bis 2030 birgt.

Der Grund dafür liegt in mehreren Faktoren:

• Hohe Bewertung: Tesla wird immer noch mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt, was es anfällig für eine Korrektur macht, wenn das Wachstum nicht die Erwartungen erfüllt.

• Wettbewerb im Elektrofahrzeugmarkt: Der Wettbewerb im EV-Sektor wird härter, da traditionelle Automobilhersteller wie Volkswagen, Ford und Toyota massiv in EVs investieren. Dies könnte den Druck auf Tesla erhöhen.

• Zukunftstechnologien: Tesla setzt stark auf autonome Fahrzeuge, ein Bereich, der noch viele regulatorische und technische Hürden überwinden muss. Sollte der Durchbruch in diesem Bereich langsamer als erwartet verlaufen, könnte das den Kurs belasten.

Das bedeutet nicht, dass Tesla definitiv an Wert verlieren wird, aber im Vergleich zu den anderen Unternehmen in der Gruppe erscheint das Risiko größer.





Auch BÖRSE ONLINE ist gegenüber der Tesla-Aktie derzeit eher vorsichtig eingestellt und stuft diese als „Beobachten“ ein.

