Wenn sich jemand mit künstlicher Intelligenz und der Zukunft auskennt, dann ist es Tech-Gigant Nvidia. Das Unternehmen investiert selbst in diese fünf genialen Aktien – sollten Sie es auch?

Nvidia ist wohl das bekannteste Unternehmen, wenn es um künstliche Intelligenz (KI) geht. Mit seinen Chips stellt der Tech-Gigant die grundlegende Infrastruktur bereit, damit diese Technologie überhaupt funktionieren kann.

Nvidias Potenzial und Expertise, die sich regelmäßig in den Geschäftszahlen widerspiegeln, haben der Aktie des Unternehmens bereits erheblichen Auftrieb verliehen. Was viele Anleger nicht wissen: Nvidia beteiligt sich auch selbst an anderen innovativen Unternehmen, die großes Zukunftspotenzial haben. Eines steht fest: Wenn jemand die technologischen Trends der Zukunft erkennt, dann Nvidia, das direkt an der Quelle sitzt.

Diese fünf spannenden Aktien hält der KI-Gigant Nvidia

Ein Blick in die Bloomberg-Datenbank zeigt, dass Nvidia derzeit an fünf spannenden Aktien beteiligt ist. Das Unternehmen hält fast zwei Millionen Aktien von ARM, über 7,7 Millionen Aktien von Recursion Pharmaceuticals, über 3,7 Millionen Aktien von Serve Robotics, über 1,7 Millionen Aktien von SoundHound AI sowie knapp 60.000 Aktien von Nano-X.

Recursion Pharmaceuticals etwa ist ein Biotech-Unternehmen, das KI nutzt, um neue Medikamente zu entwickeln und zu testen. Dieser Prozess galt bisher als zeitaufwendig, komplex und teuer. Recursion hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Vorgang deutlich effizienter zu gestalten. Übrigens: Die größte Anteilseignerin an den ausstehenden Aktien ist Cathie Wood mit ihrer Investmentgesellschaft ARK Invest.

ARM ist ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche, das seine Chip-Architekturen an andere Firmen lizenziert. Zu den namhaften Kunden gehören Apple, Nvidia, Google und Microsoft. Die Chips in nahezu allen Smartphones weltweit basieren auf ARMs Technologie, wodurch diese Unternehmen leistungsfähige und moderne Chips entwickeln können.

Doch wie bewerten Analysten die Käufe von Nvidia?

Bloomberg-Datenbank Beteiligungen von Nvidia – das sagen die Analysten

