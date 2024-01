Kaum zu glauben: Die Aktie des KI-Giganten Nvidia konnte erneut ein Rekordhoch erzielen. Wie lange kann es noch bergauf gehen?

Die Aktie ist einfach nicht aufzuhalten. Nachdem Nvidia im vergangenen Jahr bereits über 200 Prozent zulegen konnte, erzielte sie nun ein neues Rekordhoch. So stieg sie am gestrigen Montag um über sechs Prozent auf 522,53 Dollar.

Der Anstieg erfolgte, nachdem das Unternehmen neue Grafikprozessoren vorstellte, die künstliche Intelligenz nutzen. Die GeForce RTX 40 SUPER-Grafikprozessorserie soll vor allem für die Videogaming-Branche interessant sein. Kann es mit der Aktie überhaupt noch weitergehen?

So viel Kurschance ist bei der Nvidia-Aktie noch drin

Die Ankündigung der neuen sagenhaften KI-Produkte von Nvidia beweist einmal mehr: Das Unternehmen ist eines der führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz. Nvidia gilt als einer der wichtigsten Akteure beim Thema künstliche Intelligenz, denn die Chips des Grafikkartenherstellers sind einer der wichtigsten Bausteine, um die Technologie zum Laufen zu kriegen.

Außerdem kündigte das Unternehmen im Vorfeld der Consumer Electronic Show in Las Vegas auch noch weitere Komponenten und Software rund um künstliche Intelligenz an, berichtete "Reuters". So bleibt auch der bekannte UBS-Analyst Timothy Arcuri weiterhin optimistisch, was Nvidia betrifft, berichtete kürzlich „TipRanks“, der das Kursziel bei 580 Dollar steckt und damit eine Kurschance von elf Prozent sieht.

Nvidia klinge zuversichtlich in Bezug auf ein nachhaltiges Wachstum, so der Analyst. „Und das macht für uns Sinn, da sich Wellen des Wachstums mit horizontalen Unternehmenssoftwareunternehmen bilden, die beginnen, NVDA AI in ihre Plattformen einzubetten, um sie in die Welt hinauszutragen und das NVDA-Ökosystem zu erweitern.“ Der Analyst und sein Team denken, dass Nvidia die globale Plattform für eine „der vielleicht transformativsten Technologien unseres Lebens wird“.

Und auch Wells Fargo bekräftigte erst gestern erneut seine Overweight-Einstufung und setzt das Kursziel sogar bei 675 Dollar.

