Seit Jahren ist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von zeitweise drei Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Doch dieser Konzern könnte den iPhone-Hersteller in den kommenden Tagen überholen.

Die Tage von Apple an der Spitze der Börsenwelt als von der Marktkapitalisierung her größter Konzern könnten bald gezählt sein. Denn dieses Unternehmen könnte heute oder in den kommenden Tagen einen höheren Börsenwert erreichen als der iPhone-Hersteller:

In nur wenigen Tagen könnte dieser Konzern mehr wert sein als die Apple-Aktie

Die Rede ist von dem Softwarekonzern Microsoft. Dieser hat auf Sicht eines Jahres nicht nur 57 Prozent an Wert gewinnen können, sondern sich auch im Abverkauf seit Anfang des Jahres stabil gehalten. Während Apple 3,45 Prozent verlor und jeden Handelstag tiefer schloss, lag bei dem Software-Konzern Microsoft das Minus unter einem Prozent. Hintergrund sind primär negative Analystenkommentare für das noch wertvollste Unternehmen der Welt, aufgrund einiger Zweifel über die weitere Entwicklung der Umsätze im Jahr 2024/25.

Dies führt dazu, dass sich die Marktkapitalisierungen er beiden BigTech-Konzerne immer weiter annähern. Aktuell steht der iPhone-Hersteller bei 2,83 Billionen US-Dollar an Wert, während der einst von Bill Gates gegründete Konzern auf 2,73 Billionen US-Dollar kommt. Ein Wechsel könnte demnach in den kommenden Tagen vonstattengehen.

Neues wertvollstes Unternehmen der Welt

Neben dem Prestigeträchtigen Status als wertvollstes Unternehmen der Welt bedeutet für Microsoft der Platz an der Spitze aber auch mehr Zuflüsse von neuen ETF-Geldern und mehr Gewicht in den großen Indizes S&P500, Nasdaq und MSCI World.

Trotz der starken Rallye sehen die Analysten aber weiterhin Kurspotenzial bei Microsoft. Der Konsens der Experten an der WallStreet liegt momentan bei “Strong Buy” und das durchschnittliche Potenzial bei 11,6 Prozent.

Übrigens: Börse Online empfiehlt die Aktien bereits seit Längerem und auch weiterhin zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Auf der schwarzen Liste: Von diesen Aktien sollten Anleger dringend die Finger lassen

Oder:

Apple, Amazon & Co: Darum werden die Magnificent Seven underperformen – Bank of America

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.