Eine aktuelle Studie der Bank of America unter den Fondsmanagern scheint klare Warnsignale für den Aktienmarkt zu zeigen. Kann es mit den steigenden Kursen in den USA also noch weiter gut gehen? Oder muss bald der massive Abverkauf kommen?

Kürzlich hat die Bank of America ihre bekannte Studie und Umfrage unter den größten Fondsmanagern durchgeführt. Nachdem sich daraus bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Warnsignale ergeben haben, zeigt sich auch im Februar: nach dem Höhensturm der US-Aktien wird die Luft scheinbar immer dünner.

Studie mit klarem Warnsignal für den Aktienmarkt

Denn wie die Umfrage zeigt, liegt der Cashbestand der Fondsmanager auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2010, also seit 15 Jahren. Dies war in der Vergangenheit immer wieder ein Warnsignal dafür gewesen, dass die Marktteilnehmer vielleicht zu optimistisch sein könnten.

Wie der Stratege Michael Hartnett zu diesen Ergebnissen schrieb, werden die hohen Investitionsquoten in Aktien durch die Hoffnung auf ein robustes Wirtschaftswachstum und sinkende US-Zinsen getrieben. Ob bei beiden Faktoren die Entwicklung im Sinne des Marktes verläuft, gilt allerdings als mehr als unsicher.

Dennoch liegt die Erwartung der Fondsmanager für eine Rezession auf einem Dreijahrestief und die Geldverwalter setzen darum weiterhin verstärkt auf die Risk-on-Assets Magnificent Seven, Krypto und einen starken US-Dollar.

Kann das noch lange gut gehen?

Angesichts des hohen Risikoappetits vieler Fondsmanager trotz offenkundiger Warnsignale stellt sich für viele Anleger die Frage: Kann das noch lange gut gehen?

Die Antwort der Bank of America ist zumindest nein, denn sie erwartet schon seit einigen Monaten aufgrund der niedrigen Cashbestände der Fondsmanager eine Korrektur bei Aktien.

