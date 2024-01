Könnte der deutsche Leitindex DAX etwa schon bald wieder die Marke von 17.000 Punkten durchbrechen? Was es mit der Euphorie auf sich hat und warum die Aktien von Sartorius und RWE im Fokus stehen

Das sehen DAX-Anleger gerne: Der deutsche Leitindex liegt heute bereits 0,23 Prozent im Plus und steht bei 16.946 Punkten. Damit steht er kurz vor der Marke von 17.000 Punkten, die er Ende des vergangenen Jahres noch knacken könnte. Ähnlich euphorisch geht es auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu. Der liegt bereits über 1 Prozent im Plus und steht bei 4.628 Punkten.

Die Anleger an den Aktienmärkten geben die Hoffnung auf Zinssenkungen der großen Notenbanken nicht auf. Man sehe derzeit einen "interessanten Kontrast" zwischen den aktuellen Kursen am Aktienmarkt und der Nachrichtenlage, kommentierte Michael Metcalfe, Stratege beim Finanzdienstleister State Street. „Die Konzernbilanzen und die Konjunkturdaten erscheinen eigentlich bestenfalls uneinheitlich. Man bekommt wirklich den Eindruck, dass es immer noch die Zinshoffnungen sind, die den Markt nach oben treiben." In diesem Sinne spiele der Markt mit den Zentralbanken eine Art Katz-und-Maus-Spiel: Zinssenkungen würden in die Kurse eingepreist und dann warteten die Investoren ab, zu welchem Zeitpunkt die Notenbanker die Erwartungen zurückwiesen.

Unklare Signale der EZB – jetzt kommt es auf die Fed an

Noch müssen Investoren aber Geduld haben. Nach der Zinssitzung am Donnerstag sei EZB-Chefin Christine Lagarde zum Thema Zinssenkungen eher vage geblieben, sagte Christian Henke vom Broker IG. „Die Anleger sorgen sich schon ein wenig, das die erste Zinssenkung später kommt als erhofft." Die Euro-Wächter hatten im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 zehn Mal die Zinsen angehoben, zuletzt im September. Seitdem blieben sie auf dem erreichten Zinsplateau, da die Inflation inzwischen deutlich nachgelassen hat.



Nun blicken Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche. Experten erwarten, dass auch sie zum vierten Mal in Folge die Füße stillhalten wird.

Aktien von Sartorius und RWE beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze katapultierte sich heute die Aktie von Sartorius von der Performance mit teils zweistelligen Zuwächsen. Das Unternehmen will nach einem Geschäftseinbruch 2023 in diesem Jahr wieder zulegen. Mehr dazu lesen sie hier



Das Schlusslicht im DAX bildet heute mit einem Minus von sieben Prozent RWE. Der größte deutsche Stromerzeuger hat 2023 seine eigenen Gewinnerwartungen übertroffen, für 2024 aber niedrigere Ergebnisse in Aussicht gestellt.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Super-Dividenden von mehr als 7 Prozent bei diesen deutschen Aktien: So viel schütten die Konzerne in DAX und Co. aus

Oder:

Zweistelliges Dividendenwachstum 2024 – Diese Werte dürften ihre Ausschüttung deutlich erhöhen