Der MSCI World Index hat schon wieder einen neuen Höchststand erreicht. Angetrieben von den starken US-Börsen ging es auf ein neues Rekordhoch. Doch darauf müssen sich ETF-Anleger jetzt im Dezember gefasst machen.

Für ETF-Anleger dürfte 2024 eines der besten Jahre der jüngeren Vergangenheit werden. Schon jetzt befindet sich der MSCI World Index rund 27 Prozent seit Jahresbeginn im Plus. Oder könnte der Dezember Anlegern tatsächlich noch mal die Laune vermiesen?

MSCI World im Dezember: Darauf müssen Anleger sich gefasst machen

Wir wollten nämlich wissen, wie der MSCI World im Dezember performt und ob es noch eine böse Überraschung geben kann. Und so viel die Auswertung der vergangenen 10 Jahre aus:

Dezember 2023 +1,23% positives Jahr Dezember 2022 -4,53% negatives Jahr Dezember 2021 +2,40% positives Jahr Dezember 2020 +1,72% positives Jahr Dezember 2019 -0,36% positives Jahr Dezember 2018 -6,53% negatives Jahr Dezember 2017 -2,10% positives Jahr Dezember 2016 +1,04% positives Jahr Dezember 2015 +1,08% positives Jahr

In der Tabelle sehen ETF-Anleger, wie sich der MSCI World in den einzelnen Jahren jeweils im Dezember geschlagen hat. Ganz rechts in der Spalte ist zudem zu sehen, ob das Gesamtjahr am Ende für den Welt-Aktien-Index im Plus oder im Minus abgeschlossen wurde. So wurde der Monat Dezember beim MSCI World in den letzten zehn Jahren zwar drei Mal im Minus abgeschlossen, doch zwei Mal erfolgte dies (2022 und 2018) als das Gesamtjahr ohnehin negativ war. Der Dezember 2019 war trotz eines positiven Gesamtjahres mit 0,36 Prozent Minus ein kleiner Ausrutscher.

Doch was bedeutet das jetzt alles nun für den Dezember 2024 für den MSCI World ETF?

MSCI World ETF im Dezember weiter kaufen?

Grundsätzlich bedeutet dies: Ist das Gesamtjahr positiv, so wird der Dezember beim MSCI World Index mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch positiv. Da 2024 bislang sehr positiv ist, dürfte also auch der Dezember 2024 beim ETF erfreulich ausfallen. Eine Garantie dafür gibt es indes nicht.

Was aber erfreulich ist, ist der Umstand, dass einige der ausschüttenden MSCI World ETFs im Dezember noch ihre Dividende ausschütten.

Grundsätzlich dürfte der Aufwärtstrend beim MSCI World ETF nach dem jüngsten Rekord weitergehen. Anleger bedenken aber, dass der Aufwärtstrend aktuell ziemlich ausgereizt wurde und es auch mal Rückschlagspotenzial geben kann. So sieht man im Chart unten von Tradingview, dass der ETF am oberen Ende des Aufwärtstrends angelangt ist. Natürlich kann er diesen nach oben auch nochmal durchbrechen, doch eine leichte Korrektur oder ein Seitwärtstrends erscheinen wahrscheinlicher.

Für ETF-Anleger bedeutet dies, dass sie weiter in einen Sparplan investieren und sich auf einen entspannten Dezember freuen. Wer am oberen Ende des Aufwärtstrends beim MSCI World ETF indes mal Gewinne mitnehmen möchte, der sieht sich jetzt einem guten Zeitpunkt gegenüber.

