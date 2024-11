Seit gestern ist bekannt, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Doch Marktteilnehmer fragen sich jetzt, was das für die Märkte bedeutet und wie es jetzt weitergehen kann. Diese Statistik ist eindeutig bei der Frage, ob es jetzt eine Jahresendrallye gibt oder nicht.

Donald Trump wird der Nachfolger von Joe Biden als US-Präsident im Januar 2025 werden – das haben die Amerikaner in der Wahl am Dienstag entschieden. Bei Marktteilnehmern hat das am Mittwoch zunächst für eine positive Reaktion in den USA gesorgt. Die breiten Indizes wie der S&P500 eröffneten deutlich im Plus.

Doch für viele Anleger stellt sich jetzt die Frage: Ist das der Start der Jahresendrallye?

Statistik zeigt, wie es an den Märkten weitergeht

Zwar kann man nicht mir 100-prozentiger Klarheit sagen, wie es jetzt an den Märkten weitergehen wird, doch zumindest die Statistik spricht eine relativ eindeutige Sprache, wenn es um eine Rallye nach der Präsidentschaftswahl geht:

Foto: Bloomberg Return S&P500 nach der Präsidentschaftswahl

So ist der S&P500 abgesehen von den Krisenjahren 2000 und 2008 infolge der US-Präsidentschaftswahl in den folgenden sechs Monaten gestiegen. Dementsprechend dürfen sich Anleger auf positive Returns freuen, wenn sich die Vergangenheit wiederholt. Noch deutlich zeigt das die folgende Statistik:

Voisard Asset Managment Return S&P500 nach Jahr der Präsidentschaft

Startet ab heute die Jahresendrallye?

Folglich deutet vieles darauf hin, dass es bald zu einer Jahresendrallye kommt, zumindest bei amerikanischen Aktien. Doch wie sieht es mit europäischen Wertpapieren, Bitcoin, Gold, Anleihen & Co. aus? Mehr dazu erfahren Sie im neuen BÖRSE ONLINE YouTube Video in dem wir alle Auswirkungen, die eine neue Präsidentschaft von Donald Trump auf die Märkte haben könnte, beleuchten:

